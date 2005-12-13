اهل ادب ايران ما را در نشر زبان و فرهنگ فارسي در جهان ياري كنند









پروفسور " ويكتور الكك " با حضور در محل تحريريه خبرگزاري مهر ، گفت : من ده سال است كه رئيس مركز زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه بيروت هستم و هم اكنون هفتصد دانشجو دارم كه زبان فارسي را به جديت مي آموزند و 10 نفر از اساتيد نيز به تدريس زبان فارسي مشغول هستند .

رئيس گروه زبان فارسي در داشنگاه بيروت درباره اين دانشكده گفت : گروه زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه بيروت يكي از فعال ترين گروه هاي اين داشنگاه است و از نظر تعداد دانشجو رتبه اول را در ميان ديگر گروه هاي آموزش زبان هاي خارجي برخوردار است .

وي در ادامه افزود : به دليل سالها جنگ داخلي در لبنان هم اكنون دانشكده ادبيات فارسي دانشگاه بيروت به پنج بخش تقسيم شده و هر كدام از اين بخشها در يكي از مناطق كشور مانند : شهر صيدا ، طرابلس ، جبل لبنان و شهر بيروت مستقر شده است .

استاد زبان فارسي دانشگاه بيروت درباره علاقه مردم لبنان به زبان فارسي و فرهنگ ايراني گفت : مسيحيان لبناني تعلق خاطر زيادي به زبان فارسي دارند و همه دانشمدان و متفكران ايراني مانند ابن سينا ، ابن مقفع و شاعراني مانند خيام و فردوسي را به خوبي مي شناسند و از آنها به نيكي ياد مي كنند .

وي درباره دانشجويان زبان فارسي درلبنان به مهرگفت : تعداد زيادي ازجوانان لبناني عليرغم اينكه تبليغات براي تحصيل زبانهاي اسپانيايي ، آلماني و ايتاليايي در اين كشور زياد است اما به آموزش زبان فارسي رو مي آورند و جالب اين كه نسبت دانشجويان مسيحي نسبت به دانشجويان مسلمان و شيعه بيشتر است و اين خود نشان دهنده اين است كه مسيحيان لبنان احترام زيادي به فرهنگ ايران مي گذارند و ايران در زندگي و فكر مردم لبنان خيلي نفوذ دارد .

وي با استمداد كردن از فعالان نشر و كتاب براي كمك به نشر زبان و فرهنگ ايراني در لبنان ، از طريق ارسال كتابهاي خود به بيروت گفت : من از موسسات و اهل ادب ايراني دعوت مي كنم كه ما را در كار نشر زبان فارسي و فرهنگ ايراني در جهان ، به ويژه لبنان ياري كنند . بسياري از موسسات انتشاراتي كه در ايران فعاليت مي كنند مي توانند با ارسال نسخه هايي از كتابهاي خود به گروه زبان فارسي در دانشگاه بيروت و گروه مطالعات ايراني در اين دانشكده ، امكان آشنايي و استفاده دانشجويان پژوهشگران و علاقه مندان به زبان فارسي را از اين منابع و كتاب هاي تازه منتشره در ايران فراهم كنند .



مديرمجله « الدراسات الادبيه » خاطرنشان كرد : اين امكان وجود دارد كه ناشران و مولفان ايراني كه كتابهاي خود را براي ما در لبنان ارسال كنند ، از طريق اين فصلنامه كتاب هاي خود را در لبنان و جهان اسلام معرفي كنند و از اين طريق مي توان به نشر اين كتابها در جهان عرب و ميان علاقه مندان به شعر و داستان هاي فارسي كمك كرد .