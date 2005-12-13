عربستان خدمات ويژه اي به زائران مسجدالنبي ارائه مي دهد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه "مهر" ماجد بن عبدالعزيز امير مدينه منوره گفت: به منظور راحتي و آرامش زائران و حجاج و سهولت در امر زيارت اين گروه خدمات ويژه اي در داخل مسجدالنبي و محيط اطراف آن در نظر گرفته ايم كه اين طرحها تنها به مناسبت ايام حج انجام مي مي شود.

ماجد بن عبدالعزيز تصريح كرد: امسال از 4003 كارگزار به منظور ارائه خدمات به زائران استفاده كرده ايم كه از ميان آنها 824 نفر به مفروش كردن مسجد النبي و حياط اطراف آن اقدام كرده اند.

به گزارش روزنامه "المدينه" وي گفت: از 1900 كارمند زن و مرد به منظور راهنمايي، مراقبت و نگهباني از درهاي مسجد، باز كردن درهاي ورودي نمازخانه درزمانهاي مخصوص استفاده مي كنيم

ماجد افزود: روزانه 7000 ظرف آب سرد زمزم به همراه 23 مخزن آب زمزم در حياط مسجد النبي به منظور برطرف كردن تشنگي زائران قرار مي دهيم كه از مكه مكرمه با تانكرهاي مخصوص آبرساني به مدينه منوره آورده مي شوند.

ماجد گفت: براي گروهي از علماء و مدرسان عربستان كلاسهاي درسي برگزار كرديم تا آنها هنگام راهنمايي، ارشاد و وعظ زائران خانه خدا با روش ديني صحيح به اشاعه فرهنگ اسلامي بپردازند.

وي تأكيد كرد: ما به اين علما اموزش جدي و اصولي داده ايم تا به سؤالات زائران در مورد آداب زيارت مسجدالنبي و موضوعات وابسته به امور حج پاسخ صحيحي بدهند.

دفتر مسجد النبي به منظور استقبال از زائران كتابهايي شامل ادعيه هاي ديني و كتابهاي آداب زيارت را كه زائران خواستار آن هستند منتشر و ارائه كرد.

اين دفتر دستگاههاي صوتي جديدي به منظور شنيدن صداي خطيبان نيزنصب كرده است.

از طرحهاي جديدي كه دفتر مسجدالنبي به آن اقدام كرده است گستردن سجاده هاي طرح دار است تا صفهاي نمازگزاران منظم باشد، همچنين كشيدن چهار خط بزرگ در هر صف است تا به نظم صفهاي نمازگزاران كمك كرده باشد.

اين دفتر وروديهاي داخل مسجدالنبي را با فرشهاي مخصوص پلاستيكي مفروش كرد تا نمازگزاراني كه به داخل مسجد راه نيافتند در بيرون بتوانند نماز بخوانند.

دفتر مذكورطرحهاي ديگري نيز ارائه داده است تا هنگام بارش باران نمازگزاران در امان باشند.