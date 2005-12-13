شهادت هاي جديد سوريه بر گزارش مهليز خط بطلان مي كشد// پرونده هاي مربوط به ترور حريري سوخته است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دو مسئول سوري كه در جريان تحقيقات بين المللي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان مظنون شناخته شدند به بازپرسان سازمان ملل متحد اعلام كردند تمامي پرونده هاي سازمان اطلاعات و امنيت سوريه در مورد لبنان سوخته است.

اين دو مسئول سوري جزو پنج مقام امنيتي سوريه هستند كه پس ازمظنون شناخته شدن ازسوي تيم تحقيق بين المللي ترورحريري براي بازجويي ها به وين پايتخت اتريش رفتند و در آنجا مورد بازجويي قرارگرفتند.

اين درحالي است كه غاده مراد رئيس تيم تحقيقات سوري نيز تاكيد كرد در آرشيو دولت سوريه پرونده اي مربوط به ترور حريري نيافته است.

درگزارش دتليو مهليز رئيس تيم تحقيق به سازمان ملل متحد تاكيد شد اين مسائل ( نيافتن پروندهاي ترور حريري در سوريه ) نياز به تحقيقات فراوان دارد.

اين درحالي است كه "فايز الصايغ" مديركل تلويزيون سوريه درپي انتشار نتايج تحقيقات ترور حريري تاكيد كرد : سوريه شهادت هاي جديدي در اختيار دارد كه در صورت ارائه دادن بر تمامي گزارش "دتليو مهليز" قاضي آلماني خط بطلان مي كشد.

اين مقام اطلاع رساني سوريه در ادامه اظهارات خود تصريح كرد: اين شهادت ها غير از شهادت هايي است كه هسام طاهر هسام و زهير الصديق درمورد ترورحريري بيان كردند وشهادت هاي جديد با اين شهادت ها كاملا متفاوت است و بر گزارش هاي مهليز كه در چارچوب فشارها عليه لبنان و سوريه تنظيم شده است ، خط بطلان مي كشد.

گزارش مهليز بر اين موضوع نيز تاكيد دارد كه شهادت هاي هسام شاهد سوري معروف به شاهد نقابدار براساس تحريك هايي از سوي دولت سوريه ارائه شده است.

اين شاهد سوري كردي الاصل در تاريخ 28 نوامبر با ظاهرشدن بر صفحه شبكه ماهواره اي سوريه فاش كرد تحت فشارها و تهديدها مجبور به بيان شهادت هاي دورغ عليه مقامات سوري شده است.

همچنين براساس گزارشي كه مهليز به كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد ارائه داده است ، 19 تن از مقامات سوري و لبناني به دست داشتن در ترور حريري متهم شدند.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد پس از ارائه گزارش پيشين مهليزدرتاريخ 20 اكتبربا تصويب قطعنامه شماره 1636 سوريه را به همكاري بيشتربا تيم تحقيق فراخواند.

براساس اين قطعنامه قرارشد دولت سوريه هرشخص يا مقام سوري را كه درترورحريري مظنون شناخته شده است ، دستگير كند.



رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان در تاريخ 14 فوريه سال گذشته درپي انفجارخودروي بمبگذاري شده اي در مركزبيروت به همراه 21 تن ديگر كشته شد.