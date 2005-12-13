مي خواهيم مركزيت ادبي را از تهران خارج كنيم

افسون اميني درگفتگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، ضمن اعلام اين مطلب افزود : اين جشنواره از سوي مركز آفرينشهاي ادبي حوزه هنري با همكاري حوزه هنري هرمزگان با هدف اصلي فعال ساختن ظرفيت هاي ادبي استان هاي مختلف كشور و توجه استعدادها ، توانمندي ها و فعاليت هاي جوانان سر تا سر كشور برگزار مي شود .

وي افزود: بعد از دو دوره برپايي در استانهاي همدان و شيراز ازعلاقه مندان و نويسندگان جوان 17 تا 25 ساله دعوت مي كنيم تا با ارسال حداقل 3 شعر و يا 2 داستان تا پنجم دي ماه حضور خود را اعلام نمايند.

اميني با تاكيد براين مطلب كه ، بنا داريم مركزيت و انحصار ادبي را از تهران خارج ساخته و به ساير نقاط كشور تعميم دهيم ادامه داد : با اين حركت ها جوانان در استانها نيز به تكاپو در خواهند آمد و به تدريج مي توانيم آثار مثبت اين تمركز زدايي را شاهد باشيم .

وي از حضور داوران با سلايق و ديدگاههاي ادبي متفاوت در اين جشنواره خبر داد و عنوان كرد: اين داوران هم از استان هرمزگان و هم از چهره هاي مطرح ادبي كشور هستند كه در مرحله اول 80 اثر و در مرحله دوم برگزيدگان نهايي را اعلام مي كنند.

اميني به مهر گفت : متاسافنه در دوره اول كه با عنوان " زير آسمان الوند " برگزار شد ، نتوانستيم مجموعه آثار برگزيده را به چاپ برسانيم اما برگزيده هاي دوره دوم كه در شيراز انجام شد به زودي توسط حوزه هنري روانه بازار نشر خواهند شد .

وي دليل عدم انتشار اشعار و داستان هاي منتخب دوره نخست را وجود آثاري عنوان كرد كه بعضا از حريم هاي اخلاقي و فرهنگي رايج عدول كرده و ناشر نيز به احترام مولفين ، قادر به حذف و تعديل بخش هاي مورد نظر در آثار نبود.

اميني در پايان اظهار اميدواري كرد كه جشنواره با چاپ مجموعه آثارجوانان شركت كننده و همچنين ايجاد بسترهاي لازم در حوزه هاي هنري استانها براي مشاركت دادن آنان در محافل و كارگاههاي ادبي ، بتواند زمينه هاي بروز استعدادهاي جوانان را در اين خصوص فراهم نمايد .