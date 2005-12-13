170 طرح تحقيقاتي كشاورزي در استان قم اجرايي شده است

ابراهيم حاجي مظفري در گفت و گو با خبرنگار مهر در قم، تصريح كرد: از ابتداي سال 75تاكنون 170 طرح تحقيقاتي كشاورزي در استان قم اجرا و نهايي شده است و در حال حاضر 44 طرح تحقيقاتي ديگر در دست اجرا است.

وي با اشاره به زمينه توليد علم در استان اظهار داشت: تاكنون در اين مركز 234 مقالة علمي در زمينه مسايل بخش كشاورزي نوشته شده كه 162 مقاله در داخل كشور و 6 مقاله در خارج از كشور به چاپ رسيده است.

حاجي مظفري گفت: بيش از 3 هزار و 500 عنوان كتاب فارسي و لاتين به موضوع كشاورزي، 35 عنوان مجلة پژوهشي، فصلنامه و ماهنامه در كتابخانة اين مركز تحقيقاتي وجود دارد كه قابل استفاده براي تمام دانشجويان، بهره‌برداران و مردم مي‌باشد.

رييس مركز تحقيقات كشاورزي استان قم، سايت اين مركز را يكي از مهم‌ترين پايگاه‌هاي اينترنتي بخش كشاورزي دانست وعنوان كرد: اين پايگاه اينترنتي از اطلاعات بسيار جامع كشاورزي برخوردار است و از مزيت‌هاي آن امكان‌ برقراري ارتباط اينترنتي با محققان مي‌باشد.

وي يكي از تحقيقات صورت گرفته در اين مركز را تحقيق بر روي مايه پنير عنوان كرد و گفت: اين مركز پس از 5 سال تحقيق بر روي طرح مايه پنير به نتايج مثبتي از نظر كيفي و كمي دست يافته است.

حاجي مظفري افزود: اگر سرمايه گذاري در اين زمينه به طور جدي صورت گيرد از خروج ارز از كشور، در زمينه تهيه مايه پنير، جلوگيري خواهد شد.