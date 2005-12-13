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۲۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۰۸

رييس مركز تحقيقات كشاورزي استان قم:

170 طرح تحقيقاتي كشاورزي در استان قم اجرايي شده است

رييس مركز تحقيقات كشاورزي استان قم گفت: در طول نه سال گذشته ، 170 طرح تحقيقاتي كشاورزي در استان قم اجرا يي شده است.

 ابراهيم حاجي مظفري در گفت و گو با خبرنگار مهر در قم، تصريح كرد: از ابتداي سال 75تاكنون 170 طرح تحقيقاتي كشاورزي در استان قم اجرا و نهايي شده است  و در حال حاضر 44 طرح تحقيقاتي ديگر در دست اجرا است.

وي با اشاره به زمينه توليد علم در استان اظهار داشت: تاكنون در اين مركز 234 مقالة علمي در زمينه مسايل بخش كشاورزي نوشته شده كه 162 مقاله در داخل كشور و 6 مقاله در خارج از كشور به چاپ رسيده است.

حاجي مظفري گفت: بيش از 3 هزار و 500 عنوان كتاب فارسي و لاتين به موضوع كشاورزي، 35 عنوان مجلة پژوهشي، فصلنامه و ماهنامه در كتابخانة اين مركز تحقيقاتي وجود دارد كه قابل استفاده براي تمام دانشجويان، بهره‌برداران و مردم مي‌باشد.

 رييس مركز تحقيقات كشاورزي استان قم، سايت اين مركز را يكي از مهم‌ترين پايگاه‌هاي اينترنتي بخش كشاورزي دانست وعنوان كرد: اين پايگاه اينترنتي از اطلاعات بسيار جامع كشاورزي برخوردار است و از مزيت‌هاي آن امكان‌ برقراري ارتباط اينترنتي با محققان مي‌باشد.

 وي يكي از تحقيقات صورت گرفته در اين مركز را تحقيق بر روي مايه پنير عنوان كرد و گفت: اين مركز پس از 5 سال تحقيق بر روي طرح مايه پنير به نتايج مثبتي از نظر كيفي و كمي دست يافته است.

 حاجي مظفري افزود: اگر سرمايه گذاري در اين زمينه به طور جدي صورت گيرد از خروج ارز از كشور، در زمينه تهيه مايه پنير، جلوگيري خواهد شد.

کد مطلب 264831

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