شبكه اينترنتي" اسلام" جايزه جهاني را دريافت كرد

به گزارش خبرنگارگروه دين وانديشه "مهر" ديروز دوشنبه 12 دسامبر(21 آذر ماه) وزارت اوقاف و امور اسلامي با همكاري فيصل بن عبدالله آل محمود وزير اوقاف قطر و سران سازمانهاي اطلاعات رساني جهاني مراسمي به مناسبت برنده شدن شبكه اينترنتي اسلامي " اسلام وب" برگزار كرد كه در اين مراسم جايزه جهاني الكترونيكي به اين شبكه اينترنتي تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاري شرق، در اين مراسم ازشخصيتهاي برجسته چون دكتر احمد مهندي مشاور اول شوراي عالي اتصالات و تكنولوژي با حضور كارمندان اين شبكه تقدير شد.

فيصل بن عبدالله وزير اوقاف قطر در اين مراسم با تشكر و قدرداني از كارمندان و رؤساي اين شبكه گفت: اين شبكه در خدمت كتاب خدا و سنت نبي اكرم (ص) فعاليت مي كند و به اشاعه فرهنگ اسلامي و ميراث دين اسلام با بالاترين شيوه دعوت به اسلام كه تسخير تكنولوژي است، اقدام كرده است.

فيصل عبدالله گفت: جايزه جهاني الكترونيكي به شبكه جهاني اسلامي كه بهترين محتويات را در سطح جهان منتشر مي كند تعلق گرفت.

وي با اشاره به شبكه اسلامي كه يكي از مهمترين پايگاههاي اينترنتي جهاني است، افزود: اين جايزه به عنوان قدرداني از تلاش گروه هاي كارگزار اين شبكه است كه به منظور بالابردن سطح كيفي و كمي و ارتقاء آن از هيچ كوششي دريغ نمي كنند.

فيصل تأكيد كرد: شبكه مذكور نياز همه مردم مسلمان جهان را برطرف مي كند؛ زيرا با بيشترين تنوع زباني ( 7 زبان براي غيرعرب زبانان ) و تنوع اخبار به اين كار اقدام كرده است.

فيصل گفت: هدف اين شبكه انتقال و انتشار فرهنگ اسلامي و تحكيم و همبستگي جهان اسلام و بيداري مردم مسلمان و تشريك مساعي با اديان آسماني است.

وي افزود: به منظور حمايت از اين شبكه كمكهاي نقدي به آن خواهيم كرد.

مهندس فهد بن سلمان هاجري مدير اجرائي شبكه اسلامي از قول يكي از ساكنان كانادا كه نامه اي به او نوشته بود، گفت: " اگر چه من مسلمان نيستم، اما بدنبال تلاش شما چيزهاي بسياري ياد گرفتم كه باعث شد در زمينه اين دين تحقيقات اساسي و ريشه داري كنم."

فهد سلمان در ادامه يادآورشد: امروز پس از گذشت 7 سال از راه اندازي شبكه اينترنتي " اسلام وب" شاهد دريافت جايزه جهاني الكترونيكي هستيم و اين پيروزي و موفقيت مسئوليت ما را دوچندان مي كند.

اين مراسم از سوي سران سازمانهاي اطلاعات رساني جهاني( WSA ) كه مقر آن در اتريش است به منظور تشويق اين شبكه و همچنين قدرداني از كارگزاران آن كه بهترين محتويات ديني را ارائه داده اند، برگزار شد.

علاقمندان از طريق آدرس الكترونيكي www.islamweb.net به اخبار و مطالب اين پايگاه دسترسي يابند .