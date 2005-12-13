دولت تمام همت خود را براي خدمت به مردم معطوف كرده است// هزار ميليارد تومان از بابت صرفه جويي در دستگاههاي دولتي به خزانه دولت واريز مي شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" الهام درباره مهمترين آيين نامه ها و مصوبات دولت گفت: يكي ازآئين نامه هاي مهم، آئين نامه اجرايي گسترش بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين است كه اين آئين نامه با هدف اجراي برنامه هاي دولت در راستاي عدالت محوري و گسترش منابع مالي كشور در سراسر استانها، خصوصا استانهاي محروم به تصويب رسيده است كه بر اساس آن تحرك اقتصادي، كارآفريني و فرصت هاي شغلي جديد تقويت خواهد شد.

وي افزود: بر اساس اين آئين نامه سيستم بانكي كشور بايد ترتيبي اتخاذ كند كه در طول برنامه چهارم توسعه منابع اعتباري لازم را به بنگاههاي كوچك مورد نظر اختصاص دهد كه امسال 20 درصد از اين اعتبارات بانكي به اين بنگاهها اختصاص خواهد يافت.

الهام با بيان اينكه اين مصوبه در عرصه اشتغال زايي در استانها بسيار موثر خواهد بود گفت: ميزان اشتغال اين بنگاهها كه در عرصه هاي مختلف فعاليت خواهند داشت بايد كمتر از 50 نفر باشد.

سخنگوي دولت ساماندهي نيروهاي انساني كه به صورت قراردادي مشغول به كار است را از ديگر مصوبات مهم دولت عنوان كرد و گفت: نيروهاي قراردادي نگراني هاي فراواني از نظر تامين حقوق شغلي و همچنين ثبات كاري دارند كه به همين علت دولت سازمان مديريت را موظف كرد ظرف دو ماه كه يك ماه آن سپري شده است طبقه بندي مشاغلي را كه ضرورتا براي انجام وظايف اصلي نياز به كاركنان تمام وقت دارند را مشخص كند كه بر اساس گزارش سازمان مديريت و با رعايت مقررات كاركنان اين گونه مشاغل به استخدام قطعي دولتي در مي آيند.

وي افزود: دولت موظف است به حقوق شغلي كاركنان قراردادي نظارت كند تا به موقع و درست تمام حقوق شاغلان قراردادي خصوصا حق بيمه آنان پرداخت شود چرا كه قطعا اين بخش از نيروهاي كاري نبايد بر اساس نيازشان استثمار شوند.

غلامحسين الهام صرفه جويي در دستگاههاي دولتي را به عنوان يكي ديگر از مصوبات دولت طي ماههاي گذشته بر شمرد و گفت: در قانون بودجه سال جاري پيش بيني شده بود كه شركت هاي دولتي چهارهزار ميليارد تومان صرفه جويي كنند كه اين كار تا شهريور ماه امسال توسط شركت هاي دولتي انجام نشده بود كه پس از روي كار آمدن دولت جديد اين بند از برنامه بودجه و آئين نامه آن عملياتي شد كه بر اساس آن شركت هاي دولتي موظف شدند با تشكيل مجامع فوق العاده ميزان صرفه جويي خود را معين كنند كه در نتيجه اين كار هزار ميليارد تومان از چهار هزار ميليارد تومان ذخيره انجام شده به صندوق واريز مي شود كه در نتيجه بخشي از كسري اعتبارات جبران خواهد شد.

وي روشهاي صرفه جويي در شركت هاي دولتي را مواردي همچون ارتقاء سيستم هاي بهره وري، تعطيل هزينه هاي پرسنلي به ويژه پاداش هاي بي رويه مديران، پيش بيني تعطيلي دفاتر نمايندگي غير ضروري، محدود كردن سفرهاي خارجي غير ضروري و كاهش هزينه جشن ها و گرد همايي هاي غير ضروري دانست و گفت: دولت براي صرفه جويي در مصرف انرژي نيز اقدامات متعددي داشته و در مركز پژوهشها نيز تحقيقاتي در اين راستا در دست اجرا بود كه با هماهنگي نتيجه تحقيقات و همچنين راهكارهاي دولت تصميمات خوبي براي صرفه جويي در مصرف انرژي اتخاذ خواهد شد كه كليات اين مسئله در دولت مصوب شده است.

الهام در تشريح نحوه صرفه جويي در مصرف انرژي اقداماتي همچون تقويت وسايل نقليه عمومي، تغيير نوع مصرف، استفاده از كارت هوشمند براي جمع آوري اطلاعات، تمركز زدايي و صرفه جويي استانها در سهميه سوخت مصرفي عنوان كرد و افزود: استانها هر چقدر در سهميه سوخت مصرفي خود صرفه جويي كنند يارانه مربوط به صرفه جويي آنان در اختيارخود آن استان قرار مي گيرد تا صرف امور اشتغال زا و رشد استان شود.

وي تصريح كرد: دولت در راستاي تمركز زدايي فهرست نزديك به صد شركت را كه تاكنون براي انتقال به شهرهاي محل اصلي فعاليت خود تعلل مي كردند مشخص كرده است كه موظف شده اند تا ارديبهشت 85 انتقال يابند.

وي در پايان تشريح دستاوردهاي مهم دولت طي ماههاي گذشته گفت: دولت تمام توان خود را به كار گرفته تا با ارايه راهكارها و لوايح مختلف رفاه اجتماعي را افزايش دهد و همت خود را براي خدمت به مردم معطوف كنند.

سخنگوي دولت در پايان تاكيد كرد: مصوبات متعددي ديگري وجود دارد كه به دليل كمبود وقت فعلا از بيان آنها صرفنظر ميكنم و به سوالهاي دوستان پاسخ خواهم داد.

متن كامل گفتگوي صميمانه خبرنگاران با سخنگوي دولت متعاقبا ارسال خواهد شد.