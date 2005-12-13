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۲۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۱۰

ساختمان قديمي روزنامه اطلاعات اثر ملي شد

ساختمان قديمي روزنامه اطلاعات اثر ملي شد

ساختمان قديمي روزنامه اطلاعات به شماره ثبت 13388 در فهرست آثار ملي ايران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين بنا داراي تزئينات آجر كاري درنماي ساختمان و گچبري هاي زيباي داخل ساختمان و سرستونها مي باشد. تنها نماي قابل توجه در اين بنا، ضلع جنوبي آن درخيابان خيام است كه نمايي آجري است و در قسمت مياني ( ديوار تالار ) به شكلي متفاوت از قسمت هاي ديگر ساخته شده است و تنها ورودي بنا يك در فلزي  بزرگ ( جايگزين نوع قديمي ) با نعل درگاه نيم دايره از معبر كناري خيابان خيام است.

در حدود سال 1300 هجري شمسي عباس مسعودي كار حجره بازار و مغازه را كنارگذاشت و به كارهاي اجتماعي و سياسي روي آورد. وي كه در اين زمان بهترين نقطه شروع فعاليت هاي سيا را در مطبوعات تشخيص داده بود به سال 1302 در يك  اتاق محقر و يك پستو در عمارتي  متعلق به حاج مهدي سلامت در خيابان علاالدوله ( فردوسي كنوني ) شروع به كار كرد. بعد از گذشت مدتي روزنامه هاي تهران يكي پس از ديگري طالب خبرهاي داغ وي شدند و مدتي نگذشت كه تابلويي در خيابان علا الدوله جلوي اين بالا خانه نصب شد كه روي آن نوشته شده بود، " مركز اطلاعات ".

در سالهاي قبل از انقلاب و پس از مرگ عباس مسعودي در سال 1353 هجري شمسي فرزندان وي ( فرهاد و بهرام مسعود ) مسئوليت اداره ي موسسه را بر عهده گرفتند. دردوران پس از انقلاب اين بنا توسط بنياد مستضعفان توقيف و در حال حاضر اين قسمت از روزنامه ي اطلاعات ( دفتر قديمي خيابان خيام ) به بنياد محرومين مهديان (زير نظر حاج آقاي مهديان ) تبديل شده و تحت جاره ي روزنامه ي اطلاعات است.

مالكيت اين بنا خصوصي است كه از ابتدا تاكنون بهره برداري دولتي از آن صورت گرفته و به عنوان موسسه چاپ و نشر روزنامه اطلاعات مشغول فعاليت بوده است.

کد مطلب 264874

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