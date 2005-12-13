ساختمان قديمي روزنامه اطلاعات اثر ملي شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، اين بنا داراي تزئينات آجر كاري درنماي ساختمان و گچبري هاي زيباي داخل ساختمان و سرستونها مي باشد. تنها نماي قابل توجه در اين بنا، ضلع جنوبي آن درخيابان خيام است كه نمايي آجري است و در قسمت مياني ( ديوار تالار ) به شكلي متفاوت از قسمت هاي ديگر ساخته شده است و تنها ورودي بنا يك در فلزي بزرگ ( جايگزين نوع قديمي ) با نعل درگاه نيم دايره از معبر كناري خيابان خيام است.

در حدود سال 1300 هجري شمسي عباس مسعودي كار حجره بازار و مغازه را كنارگذاشت و به كارهاي اجتماعي و سياسي روي آورد. وي كه در اين زمان بهترين نقطه شروع فعاليت هاي سيا را در مطبوعات تشخيص داده بود به سال 1302 در يك اتاق محقر و يك پستو در عمارتي متعلق به حاج مهدي سلامت در خيابان علاالدوله ( فردوسي كنوني ) شروع به كار كرد. بعد از گذشت مدتي روزنامه هاي تهران يكي پس از ديگري طالب خبرهاي داغ وي شدند و مدتي نگذشت كه تابلويي در خيابان علا الدوله جلوي اين بالا خانه نصب شد كه روي آن نوشته شده بود، " مركز اطلاعات ".

در سالهاي قبل از انقلاب و پس از مرگ عباس مسعودي در سال 1353 هجري شمسي فرزندان وي ( فرهاد و بهرام مسعود ) مسئوليت اداره ي موسسه را بر عهده گرفتند. دردوران پس از انقلاب اين بنا توسط بنياد مستضعفان توقيف و در حال حاضر اين قسمت از روزنامه ي اطلاعات ( دفتر قديمي خيابان خيام ) به بنياد محرومين مهديان (زير نظر حاج آقاي مهديان ) تبديل شده و تحت جاره ي روزنامه ي اطلاعات است.

مالكيت اين بنا خصوصي است كه از ابتدا تاكنون بهره برداري دولتي از آن صورت گرفته و به عنوان موسسه چاپ و نشر روزنامه اطلاعات مشغول فعاليت بوده است.