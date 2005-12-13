سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات ايران دو برابر مي شود



به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بيزينس مانيتور، صادرات غيرنفتي ايران در پايان سال 2005 به 8.8 ميليارد دلار خواهد رسيد كه 17 درصد كل صادرات 51.3 ميليارد دلاري ايران را تشكيل مي دهد.

بنابر اعلام بيزينس مانيتور طي سالهاي آينده سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات ايران روند افزايشي در پيش خواهد گرفت و اين رقم در سال 2010 به 36 درصد خواهد رسيد.

بر پايه اين گزارش، ارزش صادرات غير نفتي ايران در سال 2010 به بيش از 19.8 ميليارد دلار خواهد رسيد كه 36 درصد كل 54.89 ميليارد دلار صادرات ايران را تشكيل خواهد داد.

اين گزارش حاكي است، علاوه بر اينكه ارزش صادرات غير نفتي ايران طي پنج سال آينده بيش از 125 درصد افزايش خواهد يافت، سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات ايران نيز بيش از دو برابر خواهد شد.

بنابر اعلام بيزينس مانيتور سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات ايران طي چهار سال گذشته مابين 17 تا 19 درصد در نوسان بوده است، به طوريكه در سال هاي 2001 و 2003 سهم صادرات غير نفتي 19 درصد، در سال 2002 برابر با 18 درصد، و در سال 2004 برابر با 17 درصد بوده است.

با توجه به رشد صادرات غير نفتي ايران طي سالهاي آينده پيش بيني مي شود سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات ايران در سال آينده ميلادي به 21 درصد افزايش يابد.

اين گزارش حاكي است، سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات ايران در سال 2007 به 26 درصد، در سال 2008 به 29 و در سال 2009 به 32 درصد افزايش خواهد يافت.