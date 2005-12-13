تردد نوبتي خودروها همچنان ادامه مي يابد

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر" ، در جلسه كميته مذكور نماينده راهنمايي و رانندگي تهران با اعلام گزارشي از عملكرد اين معاونت در اجراي طرح نوبتي كردن تردد خودروها در حلقه دوم طرح ترافيك ، نتايج آن را مثبت ارزيابي و از رضايت اكثريت شهروندان تهراني در اجراي اين طرح خبر داد.

بر اساس گزارش اعلام شده در اين جلسه تنها 18 درصد از مردم پايتخت نشين در اجراي طرح مذبور همكاري نداشته اند.

اين گزارش همچنين از رضايت 78 درصدي مردم از اجراي طرح تردد نوبتي و كاهش 47 درصدي جريمه ها طي اين مدت حكايت دارد.

گزارشهاي ديگر اعضاي اين كميته نيز همگي حكايت از كاهش ميزان آلودگي هوا و خارج شدن از وضعيت قرمز است.

در پايان اين جلسه ، مقرر شد براي ادامه روند كاهش شاخص هاي آلودگي هواي تهران و جلوگيري از تكرار يا تشديد وضعيت بحراني اخير ، طرح تردد نوبتي خودروها بر اساس روزهاي زوج و فرد هفته تا اعلام بعدي همچنان ادامه داشته باشد.