تهران، ميزباني كلاس مربيگري تكواندو درجه سه را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين دوره ازكلاسهاي مربيگري تكواندوبا حضور23 شركت كننده از24 آذرماه به مدت 3 هفته فقط درروزهاي پنجشنبه و جمعه درسالن حجاب آغازخواهد شد.

هفته اول كلاس مربيگري تحت آموزش فلورآقاتي به صورت حركات كلاسيك و.... انجام مي شود و در هفته دوم و سوم در تاريخ اول و 8 ديماه به صورت حركت كوچينگ و مبارزه و دفاع شخصي تحت نظر مدرسين تكواندو بانوان ، زهراعرفاني و مرجان طاهري تدريس خواهد شد.ضمن اينكه قبول شدگان باهماهنگي استانهاي برگزاركننده مي توانند به تدريس مربيگري تكواندو مشغول شوند.

مسابقات المپياد سراسرخواهران تكواندوكارشركت نفت از24 آذرماه درشهرمحمود آباداستان مازندران برگزارخواهد شد كه 3 نفر از داوران منتخب بانوان فدراسيون تكواندو با سرپرست فني زهرا تاجيك براي قضاوت در اين مسابقات اعزام خواهند شد.

اسامي داوران جهت حضور در اين مسابقات به شرح ذيل مي باشد: مريم علي عسگري و طيبه محمدي مقدم ازتهران و مريم كربلايي بابان ، فاطمه مقدم ، فاطمه ميردار و مينا رمضاني نژاد ازاستان مازندران.