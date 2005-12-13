افزايش 40 درصدي كالا برگ ويژه كميته امداد و بهزيستي محقق نشد

يك مقام مسوول در وزارت بازرگاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: امسال نيز همانند سال گذشته يك كالابرگ برنج به ازاي هر نفر10 كيلو گرم ، يك كالابرگ روغن به ازاي هر نفر5/4 كيلوگرم، يك كالابرگ قند و شكربه ازاي هر نفرپنج كيلوگرم و يك كالابرگ پنيربه ازاي هر نفريك كيلو گرم براي افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي اختصاص يافته است.

وي افزود: اين ميزان سهميه توسط شركت بازرگاني دولتي توزيع شده است و كالابرگ هاي آنها نيز بزودي اعلام خواهد شد.

وي تصريح كرد: براي 8 استان محروم كشور شامل سيستان و بلوچستان ، لرستان، كردستان، بوشهر، ايلام، اردبيل، كرمانشاه و كهگيلويه و بويراحمد نيز يك نوبت برنج به ازاي هر نفر3 كيلوگرم، دو نوبت كالابرگ قندو شكربه ازاي هر نفر1/2 كيلوگرم، 4 نوبت كالابرگ روغن به ازاي هر نفر450 گرم به نرخ يارانه اي در نظر گرفته شده است كه از طريق شركت بازرگاني دولتي به استانها تحويل داده خواهد شد.

اين مقام مسوول خاطر نشان كرد: امسال نيز همانند سالهاي گذشته براي هيات هاي عزاداري و مراكز خيريه در ايام محرم و صفر، سهميه روغن ، برنج، چاي، شكرمرغ در نظر گرفته شده است.