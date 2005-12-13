قانوني براي استرداد اشياي تاريخي ايران وجود ندارد

مسعود صالحي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون آثار و اشياي تاريخي زيادي كه متعلق به ايران است در موزه هاي كشور هاي مشهور دنيا به نمايش گذاشته مي شود در حاليكه هنوز براي برخي از كشورها ثابت نشده اين ماهيت اشيا مربوط به ايران است.

وي خاطر نشان كرد: بازگرداندن اشياي تاريخي در درجه اول نياز به قوانين بين المللي و درجه دوم توافقات بين دو كشور بستگي دارد البته شرط اصلي اين است كه كشور مورد نظر ابتدا بپذيرد كه شي به نمايش گذاشته شده متعلق به ايران است و پس از آن اقدام به بازگرداندن آن نمايد.

مدير كاخ موزه نياوران در مورد تعداد اشياي تاريخي كه به طرق مختلف از ايران خارج شده اند ، تاكيد كرد: پراكندگي اين اشيا باعث شده اطلاع دقيقي از تعداد آنها وجود نداشته باشد.

صالحي با اشاره به اينكه بازپس گرفتن يك شي تاريخي با توجه به موانع موجود تقريبا محال است ، گفت: با توجه به نبود قانون بين المللي در اين زمينه گاهي اوقات براي بازپس گرفتن اشيا چندين سال زمان لازم است و پس از آن نياز به توافقات لازم دارد.

وي خطر نابودي آثار تاريخي ايران اشاره كرد و افزود: هم اكنون قاچاق اشياي تاريخي باعث شده تا اين آثار در معرض نابودي وخطر قرار گيرند بنابراين مسوولين بايد با اقدامات لازم جلوي قاچاق اشيا كه مهمترين مشكل است را كشور بگيرند ودر اين زمينه با وضع قوانين لازم چاره بينديشند.