سيد محمد خاتمي: خانه احزاب خانه اميد چشم دوختگان به آينده بهتر ايران است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، خاتمي در نامه‌ اي به " سيد حسين موسوي تبريزي " رئيس شوراي مركزي خانه احزاب نوشت : " خانه احزاب كه خانه اميد ما و چشم دوختگان به آينده بهتر ايران و جمهوري اسلامي است از حسنات دوران خدمتگزاري من است و حضور بزرگواراني چون جناب عالي و ديگرهمكارانتان نقطه‌ هاي قوت براي فراهم آوردن زمينه همدلي و تفاهم درعين تكثر و اختلاف ميان همه گروه ‌ها و تشكل ها و احزابي است كه در عرصه حضور دارند. "

خاتمي تاكيد كرد: "ما بايد راه دشوار مردم سالاري ديني را با تدبير و تامل و حوصله طي كنيم و فكر مي ‌كنم خانه احزاب ، پرورشگاه مناسبي براي روحيه و فرهنگ متناسب با وضعيت جديدي است كه انقلاب آن را هدف گرفته بود و در قانون اساسي نيز مندرج است."

وي دراين نامه ضمن عذرخواهي ‌به جهت عدم حضورش در همايش فصلي خانه احزاب آورده است :" علاقه‌ مند بودم از نزديك عرض ادب كنم و به همه عزيزان خسته نباشيد بگويم ، با اين اميد كه اين غبن را در آينده جبران كنم ، برايتان آرزوي موفقيت مي ‌كنم".