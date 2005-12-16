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۲۵ آذر ۱۳۸۴، ۹:۵۶

در نامه اي به چهاردهمين همايش فصلي خانه احزاب؛

سيد محمد خاتمي: خانه احزاب خانه اميد چشم دوختگان به آينده بهتر ايران است

سيد محمد خاتمي: خانه احزاب خانه اميد چشم دوختگان به آينده بهتر ايران است

سيد محمد خاتمي عليرغم دريافت دعوتنامه همايش فصلي خانه احزاب در اين مراسم حاضر نشد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، خاتمي  در نامه‌ اي به " سيد حسين موسوي تبريزي " رئيس شوراي مركزي خانه احزاب نوشت : " خانه احزاب كه خانه اميد ما و چشم دوختگان به آينده بهتر ايران و جمهوري اسلامي است از حسنات دوران خدمتگزاري من است و حضور بزرگواراني چون جناب عالي و ديگرهمكارانتان نقطه‌ هاي قوت براي فراهم آوردن زمينه همدلي و تفاهم درعين تكثر و اختلاف ميان همه گروه ‌ها و تشكل ها و احزابي است كه در عرصه حضور دارند. "

خاتمي تاكيد كرد: "ما بايد راه دشوار مردم سالاري ديني را با تدبير و تامل و حوصله طي كنيم و فكر مي ‌كنم خانه احزاب ، پرورشگاه مناسبي براي روحيه و فرهنگ متناسب با وضعيت جديدي است كه انقلاب آن را هدف گرفته بود و در قانون اساسي نيز مندرج است."

وي دراين نامه ضمن عذرخواهي ‌به جهت عدم حضورش در همايش فصلي خانه احزاب آورده است :" علاقه‌ مند بودم از نزديك عرض ادب كنم و به همه عزيزان خسته نباشيد بگويم ، با اين اميد كه اين غبن را در آينده جبران كنم ، برايتان آرزوي موفقيت مي ‌كنم". 

کد مطلب 264911

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