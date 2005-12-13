۲۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰

در يادواره شعرجنوب در ياسوج

ياد و خاطره منوچهر آتشي گرامي داشته شد

عصر روز دوشنبه بيست و يكم آذرماه ، با حضور تعدادي از شعراي جنوب كشور از استانهاي بوشهر ، فارس ، كهگيلويه و بوير احمد تحولات شعر در جنوب كشور بررسي شد .

به گزارش مهر ، در اين مراسم كه از نقاط قوت  و ضعف شعرنيمايي در جنوب سخن به ميان رفت ، از مقام شاعرمعاصرجنوبي مرحوم منوچهر آتشي تجليل شد .

منوچهر آتشي هفته هاي گذشته مفتخر به دريافت نشان چهره هاي ماندگار در بخش شعر بوده چندين اثر شعر از جمله :  ديدار در فلق ، آواز خاك ، آهنگي ديگر ، گندم و گيلاس و ... را از خويش به يادگار گذارده است . 

در اين نشست تعدادي از شاعران استان هاي فارس ، كهگيلويه و بويراحمد و بوشهر به شعرخواني پرداخته و ياد و خاطره  شاعران بزرگ جنوب كشور را گرامي داشتند .

در پايان اين مراسم ، تنديس شعر جنوب به موزه مرحوم آتشي اهدا شد .

