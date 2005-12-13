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۲۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۸

... تا بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر

بازغي دو فيلم در جشنواره فجر دارد

اگر مراحل فني دو فيلم "كافه ستاره" و "راه طي‌شده" به موقع به پايان برسد، پژمان بازغي امسال با اين دو فيلم در جشنواره فيلم فجر حضور پيدا مي‌كند.

بازغي در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد حضور خود در بيست و چهارمين دوره جشنواره فيلم فجر گفت: "در فيلم "راه طي شده" به كارگرداني عباس رافعي در نقش جواني ظاهر شدم كه هر سال با حضور گروه و بزرگترها در نزديكي ماه محرم مراسم تعزيه برگزار مي‌كند و در اين ميان بازيگر نقش امام گم مي‌شود و ... ترجيح دادم در كنار بازي در فيلم‌هاي پرحادثه و جنگي در يك فيلم انساني با داستاني ديني و معناگرا بازي كنم كه "راه طي شده" داراي چنين ويزگي‌هايي بود."

بازيگر مجموعه "سايه آفتاب" در مورد بازي در فيلم "كافه ستاره" نيز گفت: "بازي در اين فيلم را به خاطر كاراكتر پيشنهادي قبول كردم. اثر در عين حال فيلمنامه متفاوتي داشت كه به صورت اپيزوديك روايت مي‌شد و سامان مقدم هم كارگردان جوان و بااستعدادي است و همه اين عوامل در كنار هم مي‌تواند فيلم را به يك اثر موفق تبديل كند."

بازغي در ادامه تأكيد كرد: "در "كافه ستاره" در نقش يك جوان مكانيك ظاهر شدم و در كنار بازيگراني نظير افسانه بايگان و حامد بهداد و هانيه توسلي به بازي پرداختم."

کد مطلب 264930

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