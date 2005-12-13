بازغي دو فيلم در جشنواره فجر دارد

بازغي در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد حضور خود در بيست و چهارمين دوره جشنواره فيلم فجر گفت: "در فيلم "راه طي شده" به كارگرداني عباس رافعي در نقش جواني ظاهر شدم كه هر سال با حضور گروه و بزرگترها در نزديكي ماه محرم مراسم تعزيه برگزار مي‌كند و در اين ميان بازيگر نقش امام گم مي‌شود و ... ترجيح دادم در كنار بازي در فيلم‌هاي پرحادثه و جنگي در يك فيلم انساني با داستاني ديني و معناگرا بازي كنم كه "راه طي شده" داراي چنين ويزگي‌هايي بود."

بازيگر مجموعه "سايه آفتاب" در مورد بازي در فيلم "كافه ستاره" نيز گفت: "بازي در اين فيلم را به خاطر كاراكتر پيشنهادي قبول كردم. اثر در عين حال فيلمنامه متفاوتي داشت كه به صورت اپيزوديك روايت مي‌شد و سامان مقدم هم كارگردان جوان و بااستعدادي است و همه اين عوامل در كنار هم مي‌تواند فيلم را به يك اثر موفق تبديل كند."

بازغي در ادامه تأكيد كرد: "در "كافه ستاره" در نقش يك جوان مكانيك ظاهر شدم و در كنار بازيگراني نظير افسانه بايگان و حامد بهداد و هانيه توسلي به بازي پرداختم."