ادوارد زويك، كارگردان پروژه "الماس خون"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، مراحل پيش توليد اين اثر در حال حاضر در سيرالئون در جريان است و با اتمام اين مراحل، فيلمبرداري روز چهارم فوريه آغاز مي‌شود. رويدادهاي فيلم در سال 1999 در آفريقا شكل مي‌گيرد و جنگ‌هاي داخلي اين سرزمين را ترسيم مي‌كند.



لئوناردو دي كاپريو، هنرپيشه مطرح فيلم‌هاي "اگر مي‌تواني مرا بگير"، "دار و دسته نيويوركي" و "هوانورد" در اين فيلم نقش يك قاچاقچي را بازي مي‌كند كه در زمينه فروش الماس تخصص دارد. اين الماس كه الماس خون نام دارد براي تامين هزينه‌هاي مربوط به شورش و عمليات تروريستي به كار گرفته مي‌شود.



"الماس خون" تحت نظارت شركت فيلمسازي برادران وارنر ساخته مي‌شود و در زمره فيلم‌هاي دراماتيك هيجان‌انگيز جاي دارد. از ديگر هنرپيشگان اين اثر مي‌توان به چهره‌هايي چون جنيفر كانلي و دجيمون هانسو اشاره كرد.