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۲۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۱

"الماس خون" در آفريقاي جنوبي كليد مي‌خورد

فيلمبرداري فيلم "الماس خون"، واپسين پروژه ادوارد زويك، روز چهارم فوريه (15 بهمن) در لوكيشن‌هاي آفريقاي جنوبي آغاز مي‌شود.

ادوارد زويك، كارگردان پروژه  "الماس خون"

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، مراحل پيش توليد اين اثر در حال حاضر در سيرالئون در جريان است و با اتمام اين مراحل، فيلمبرداري روز چهارم فوريه آغاز مي‌شود. رويدادهاي فيلم در سال 1999 در آفريقا شكل مي‌گيرد و جنگ‌هاي داخلي اين سرزمين را ترسيم مي‌كند.

لئوناردو دي كاپريو، هنرپيشه مطرح فيلم‌هاي "اگر مي‌تواني مرا بگير"، "دار و دسته نيويوركي" و "هوانورد" در اين فيلم نقش يك قاچاقچي را بازي مي‌كند كه در زمينه فروش الماس تخصص دارد. اين الماس كه الماس خون نام دارد براي تامين هزينه‌هاي مربوط به شورش و عمليات تروريستي به كار گرفته مي‌شود.

"الماس خون" تحت نظارت شركت فيلمسازي برادران وارنر ساخته مي‌شود و در زمره فيلم‌هاي دراماتيك هيجان‌انگيز جاي دارد. از ديگر هنرپيشگان اين اثر مي‌توان به چهره‌هايي چون جنيفر كانلي و دجيمون هانسو اشاره كرد.

کد مطلب 264937

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