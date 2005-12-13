نامه رفع نقص پرونده تعزيه به هيئت تنظيم كننده ارجاع نشد

لاله تقيان مسئول سابق تهيه پرونده ثبت جهاني تعزيه در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: نامه اي كه از سوي كميسيون ملي سازمان يونسكو به جهت رفع نقص در پرونده ثبت جهاني تعزيه به مركز هنرهاي نمايشي ارسال شده بود به دست رئيس وقت مركز رسيد كه به هيئت تنظيم كننده اين پرونده ارجاع داده نشد .

وي در ادامه افزود: ثبت ميراث معنوي در سازمان يونسكو موضوعي بود كه به صورت تصادفي از آن مطلع شديم و اين در حالي بود كه تنها چهار ماه براي ارسال پرونده ثبت جهاني تعزيه فرصت داشتيم از اين رو در اين مدت كوتاه اقدام به تنظيم پرونده ثبت جهاني تعزيه را آغاز كرديم .

تقيان با اشاره به اينكه به طور معمول برنامه ثبت ميراث معنوي سازمان يونسكو هر دوسال يكبار انجام مي شود گفت: پرونده ثبت جهاني تعزيه را مي بايست در دو سال تنظيم مي كرديم اما با توجه به فرصت كمي كه در اختيار بود تلاشهاي لازم را براي رساندن اين پرونده به اين دوره از ثبت ميراث معنوي سازمان يونسكو اعمال كرديم .

وي تأكيد كرد: تنظيم اين پرونده در مدت زماني كوتاه و بدون هيچ حمايت مالي انجام شد و حتي هنوز هم كارشناسان و دست اندركاران اين پرونده دستمزد خود را دريافت نكرده اند اما به هر حال اين پرونده با تلاشهاي بسياري تنظيم و در زمان مقرر به سازمان يونسكو ارسال شد .

مسئول سابق تنظيم پرونده ثبت جهاني تعزيه نواقصي را كه از سوي سازمان يونسكو به اين پرونده وارد شده بود جزئي اعلام كرد و گفت: متن گزارشي كه تهيه شده بود در پنج صفحه و چهار سطر تنظيم شده و ايراد وارده از سوي يونسكو اين بود كه آن چهار سطر هم بايد در قالب متن وارد و متن تنها در پنج صفحه ارائه شود .

وي در مورد نقص ديگري كه به پرونده ثبت جهاني تعزيه وارد شده بود گفت: مسئله عمده اي كه به اين پرونده وارد شد در مورد فيلمي بود كه ناصر تقوايي تهيه كرده بود و اين فيلم چهار دقيقه بيشتر از زمان تعيين شده بود .

تقيان در ادامه گفت: نامه رفع نواقص از سوي سازمان يونسكو به مركز هنرهاي نمايشي ارسال شد اما دكتر نشان كه در آن زمان رئيس مركز هنرهاي نمايشي بودند نامه مذكور رابه ما ارائه نكردند و از اين رو نواقص مطرح شده از سوي سازمان يونسكو در زمان تعيين شده رفع نشده و در نتيجه اين پرونده در اجلاس ميراث معنوي سازمان يونسكو مطرح نشد .

وي با اشاره به اينكه نمايش تعزيه قابليت جهاني شدن را دارد گفت: تعزيه به عنوان يك نمايش آييني مي تواند جنبه جهاني پيدا كند چرا كه نمايش يكتاي اسطوره اي است و بيشتر از نمايش يك آيين است و علاوه بر اين آنچه تعزيه را از ديگر نمايشها متمايز مي كند دراماتيك بودن آن است .

تقيان در ادامه گفت: اگر تنها جنبه آئيني اين نمايش را در نظر بگيريم اين نمايش تنها به شيعيان منحصر خواهد بود اما در جنبه هاي نمايشي و تكنيك و شيوه اجرايي، تعزيه نمايشي قدرتمند و محكم است كه از فرهنگ مردم ايران سرچشمه مي گيرد و چون از سنتهاي اين مرزو بوم است چارچوبهاي مشخصي دارد كه نمي توان از اين چارچوبها خارج شد .

كارشناس نمايش در مركز هنرهاي نمايشي در ادامه افزود: تعزيه بازگو كننده اعتقادات مردم است و با آنكه تا به حال هيچ نهادي از اين نمايش حمايت مالي نكرده ، زنده باقي مانده است و اين امر به دليل اعتقادات مردم و ميزان علاقمندي آنان به حفظ اين نمايش بوده است .

مسئول سابق تنظيم پرونده ثبت جهاني تعزيه در ادامه با اشاره به اينكه گروههايي وارد عرصه تعزيه مي شوند كه اين نمايش را نمي شناسند گفت: اين گروهها آسيبهاي بسياري را به اين نمايش آييني وارد خواهند كرد از اين رو طرح تشكيل انجمن تعزيه خوانان ارائه شده است و مراحل ثبت خود را مي گذراند تا به واسطه اين انجمن حمايتهاي غير دولتي از نمايش تعزيه اعمال شود .