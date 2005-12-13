راهيابي 43 نمايش به جشنواره مناطق دانشگاهي

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از جشنواره بين المللي تئاتردانشگاهي ايران، هيأت‌هاي بازبيني جشنواره مناطق پس از بررسي آثار، 16 نمايش از منطقه جنوب، 15 نمايش از منطقه شمال و شمالشرق و 12نمايش هم از منطقه مركز و شمالغرب را براي حضور در جشنواره مناطق انتخاب كردند.

جشنواره منطقه جنوب با حضور 16 نمايش برگزيده از 27 آذر تا 3 دي ماه در بندرعباس برگزار مي شود. در منطقه مركز و شمالغرب نيز نمايش‌هاي برگزيده در جشنواره منطقه‌اي سنندج كه از پنجم تا نهم دي ماه برگزار مي‌شود، روي صحنه مي‌روند. همچنين جشنواره منطقه شمال و شمال شرق از 12 تا 15 دي ماه در رشت برگزار مي‌شود.