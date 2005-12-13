هر سال 120 بناي تاريخي كشور نابود مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس حق نگر در رابطه با اقدامات صورت گرفته در بازسازي و حفظ بناهاي تاريخي گفت: شهرداري شيراز در اين زمينه فعاليتهاي گسترده اي را انجام داده ولي متاسفانه سازمان ميراث فرهنگي به عنوان مسوول مرمت و استحكام بخشي بناهاي تاريخي در اين مهم چندان جدي نيست.

شهردار منطقه تاريخي فرهنگي شيراز ، حساس كردن قشر دانشگاهي را كه بيشتر به آهن و فولاد ساختمان هاي نوين توجه دارند را از ديگر اهداف اين همايش برشمرد و اظهار داشت: از تاثيرات مثبت همايش اين است كه به ساختارهاي اجتماعي كهن بي توجهي نشود، چرا كه حفظ اين بناها با جذب توريسم رابطه مستقيم دارد.

دبير اجرايي اين همايش نبود نيروهاي ماهر، پرهزينه و زمان بر بودن را نيز از مشكلات رو در روي مقاوم سازي و استحكام بخشي بناهاي تاريخي ذكر كرد.

وي افزود: اين در حالي است كه دولت بودجه لازم و يا سوبسيدي براي استحكام بخشي اين بناها و بافتها به شهرداري اختصاص نداده و كليه كارهاي مربوط به استحكام بخشي از طريق خود مردم با كمك شهرداري منطقه انجام مي يابد.

حق نگر با اشاره به اينكه دولت و مردم بهتر است تعامل مستقيم باهم داشته باشند در خصوص تك بناها و ساختمان هاي تاريخي كه در مالكيت اشخاص هستند گفت: مرمت و احياي اين ساختمان ها بهتر است با كمك مردم و بخش خصوصي صورت گيرد.

وي افزود: سازمانهاي جهاني اگر بخواهند براي كمك رساني جهت حفظ و نگهداري بناهاي تاريخي وارد شوند مي بايست بر اساس معيارهاي جهاني و بومي سازي اين معيارها مطابق فرهنگ و امكانات كشور كار كنند كه براي استفاده از كمك سازمانهاي بين المللي در ابتدا نياز به يكسري شفاف سازي در خصوص فعاليتهاي انجام شده داريم.

حق نگر با تاكيد بر اينكه حفظ بناهاي تاريخي ارتباط تنگاتنگي با جذب توريسم دارد گفت: در اين جهت جمع آوري آخرين دستاوردهاي روز دنيا و تبيين ضوابط براي استانداردهاي لازم جهت نحوه مداخله در بافتهاي تاريخي از مهمترين اهداف برگزاري اين همايش مي باشد.

شهردار منطقه تاريخي فرهنگي شيراز همچنين تصريح كرد: طي 50 سال اخير كه با رشد شهرنشيني رو به رو بوده ايم حاشيه هاي اطراف شهر شيراز به كمك عوارضات و عوايد قطب مركزي و تاريخي شهر متحول شده لازم است در عايدات حاصل از مناطق ديگر شهر جهت رونق بافت تاريخي استفاده شود.

اولين همايش ملي استحكام بخشي با همكاري شهرداري شيراز و حمايت سازمان ميراث فرهنگي در تالار حافظ شيراز از تاريخ 27 لغايت 28 آذر ماه 84 برگزار مي شود.