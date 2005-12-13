هواي كرج در مرز " اضطرار " قرار گرفت

رئيس اداره حفاظت از محيط زيست كرج به خبرنگار اجتماعي مهر در كرج گفت : چنانچه وضعيت هوا همچنان پايدار بماند ،شهرستان كرج نيز با پديده اينورژن روبرو مي شود.

نوذر حق شناس افزود: براي جلوگيري از اين وضعيت شهروندان كرج بايد از هم اكنون به فكر باشند و براي كاهش آلودگي هوا در مسافرتهاي درون شهري از وسايل نقليه عمومي استفاده كنند.

حق شناس خاطر نشان كرد : از رانندگان خودروهاي دودزا تقاضا داريم در اسرع وقت نسبت به رفع مشكل خودروي خود اقدام كنند و اجازه ندهند وضعيت كرج مانند تهران شود.

وي با اشاره به كارخانه هاي آلاينده و ساير عوامل آلوده كننده محيط زيست شهرستان كرج ادامه داد : برخي از شهروندان نيز در اقصي نقاط شهرستان با سوزاندن برگ درختان ناآگاهانه اقدام به افزايش ذرات معلق هوا مي كنند كه اين امر در تشديد آلودگي هوا مؤثر است .

حق شناس تصريح كرد : وضعيت هواي كرج هم اكنون نزديك به حالت خطرناك و مرز اضطرار است و همه شهروندان براي خروج از اين وضعيت بايد تلاش كنند.

وي ضمن دعوت از رسانه ها براي اطلاع رساني در اين خصوص اظهار داشت : شهروندان مي توانند در صورت مشاهده ايجاد آلودگي هاي عمدي به خصوص آتش سوزي اداره حفاظت از محيط زيست شهرستان كرج را از طريق شماره تماس 2522019 آگاه كنند.

شهرستان كرج هفتمين شهر آلوده كشور است كه به دليل نزديكي به تهران سير صعودي آلودگي هوا را مي پيمايد.