شرايط پذيرش دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" دارا بودن شرايط عمومي ورود به مقطع دكتري بر اساس آيين نامه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نداشتن منع قانوني ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان ذكور از شرايط پذيرش در دوره دكتري دانشگاه سمنان است.

داشتن دانشنامه كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) يا بالاتر، از يكي از دانشگاه هاي داخل يا خارج كه مورد تاييد وزارت علوم، داشتن حداقل معدل 15 از 20 يا 3 از 4 در مقطع كارشناسي ارشد و موفقيت در امتحانات ورودي دكتري از ديگر شرايط پذيرش در اين دوره است.

دانشجويان كارشناسي ارشد فعلي دانشگاه ها با ارايه گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا 15 بهمن ماه مي توانند در آزمون شركت كرده و در صورت قبولي از نيم سال دوم 85- 84 شروع به تحصيل كنند. متقاضيان با مدرك تحصيلي معادل كارشناسي ارشد مجاز به شركت در آزمون نيستند.

تحصيل در دوره دكتري تمام وقت بوده و پذيرفته شدگان به هيچ وجه حق اشتغال به كار ديگري ندارند.

30 درصد ظرفيت پذيرفته شدگان در هر رشته به مربيان رسمي و مراكز آموزش عالي و 20 درصد ظرفيت پذيرفته شدگان در هر رشته با رعايت مقررات به ايثارگران انقلاب اسلامي (رزمندگان ، جانبازان ، آزادگان، فرزندان شهدا، مفقودين و اسرا و همسران آنها و فرزندان جانبازان بالاي 50 درصد) اختصاص دارد. پذيرفته شدگان مذكور بايد حداقل 80 درصد امتياز كسب شده تا وسط آخرين پذيرفته شده آزاد را احراز كرده باشند.

پذيرفته شدگان نهايي بايد تا قبل از امتحان جامع، امتحان زبان MCHE را با حداقل نمره 50 يا امتحان زبان تافل را با حداقل نمره 500 يا امتحان توليمو را با حداقل نمره 520 يا امتحان زبان IELTS را با حداقل نمره 5/5 بگذرانند. در غير اين صورت حق شركت در آزمون جامع دكتري و ادامه تحصيل را نخواهند داشت.

داوطلبان بايد مدارك لازم براي شركت در آزمون را تار 14 دي ماه به دانشگاه ارسال كنند. آزمون 6 بهمن ماه در دانشكده علوم پايه دانشگاه سمنان برگزار مي شود.