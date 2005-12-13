استيضاح وزير دفاع براي حمايت از خبرنگاران پسنديده نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، مولاهويزه كه به جايگاه خبرنگاران آمده بود تا نظر خود را درباره طرح استيضاح مصطفي محمد نجار بيان كند، به خبرنگار "مهر" گفت: طرح استيضاح وزير دفاع، يك طرح ديكته شده سياسي است و طرفداران پروژه سكوت، با اين طرح مي خواهند نخستين گام تضعيف دولت را در دستور كارشان قرار دهند.

نماينده مردم دشت آزادگان افزود: بايد به جاي طرح استيضاح وزير كه هرگز راه گشا نخواهد بود، وزارت ارشاد كميته اي ويژه براي توجه به خبرنگاران، بدون در نظر گرفتن گرايشات سياسي آنها تشكيل دهد و مشكلات اساسي اين قشررا بر طرف كند.

در اين هنگام خبرنگار "مهر" و تعدادي از خبرنگاران پارلماني از وي خواستند راهكاري براي رسيدگي به حادثه سقوط هواپيما و معرفي و مجازات با مقصران اين حادثه ارايه دهد، اما مولا هويزه گفت: اين سوالات هدايت شده است و نبايد پرسيده شود!

مولا هويزه ادامه داد: شما از من راهكار نخواهيد؛ همان مطلبي را كه من مي گويم شما بايد بنويسيد و عين آن را منتشر كنيد ! اين كار وظيفه شما است.

وي خطاب به خبرنگار "مهر" كه در پاسخ به اظهارات نماينده دشت آزادگان گفت: ما به وظايف خود آگاه هستيم و قطعا نظرات شما را منعكس مي كنيم، اما وظيفه نداريم سخنان يك طرفه شما را منتشر كنيم.

اين نماينده مجلس تاكيد كرد: من هم خبررا به خبرنگاران روزنامه ها و ... مي دهم و مي گويم شما از چاپ آن خودداري كرديد !

مولا هويزه همچنين خبرنگار "مهر" را تهديد كرد كه از طريق مسئولان خبرگزاري و هيات رئيسه مجلس پيگيري مي كند كه ديگر او را به عنوان خبرنگار پارلماني به مجلس نفرستند و فرد ديگري جايگزين او شود و به وظايف خود به درستي عمل كند.

خبرنگاران پارلماني نيز در پاسخ به اين تهديد به حمايت از خبرنگار "مهر" پرداختند و به مولاهويزه متذكر شدند خبر وي فاقد پشتوانه علمي و صرفا مباحث سياسي است كه هيچ راهكاري براي رسيدگي به حادثه سقوط هواپيماي نظامي C130 حامل خبرنگاران نيست.

آنها تصريح كردند: بايد به جاي تشكيل كميته هاي ناكارآمد و بي نتيجه چاره اي براي رسيدگي فوري به حادثه و برخورد با عوامل آن انديشيد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز در پاسخ اظهار داشت: خبرنگاران در ادوار مختلف صدمات فراواني ديده اند و حمايت از آنها يك اصل است، اما استيضاح وزير براي حمايت از اصحاب رسانه پسنديده نيست و راهكار جدي تر مي طلبد.

مولا هويزه در برابر اصرار فراوان خبرنگاران پارلماني تدوين يك لايحه حمايتي را راهكار خود براي صيانت از جايگاه و منزلت خبرنگاران دانست.

وي اضافه كرد: طرح استيضاح وزير دفاع يك حركت جهنده سياسي عليه دولتي است كه هنوز فرصت خدمت رساني به مردم را نيافته و بايد با پرهيز از به چالش انداختن دولت، فرصت كافي براي ارايه خدمات دولت به ملت فراهم شود.

مولاهويزه در خاتمه با تاكيد بر لزوم نوسازي ناوگان هوايي كشور، گفت: سقوط هواپيما بر اساس مسايلي كه گفته شده كارشناسي نيست و بايد ابعاد اين مساله به صورت علمي از طريق ميزگردهاي تلويزيوني و مطبوعاتي براي افكار عمومي روشن شود.