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۲۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۰۸

ساخت "كينگ كنگ" يك ماراتن دشوار بود

پيتر جكسون، كارگردان فيلم "كينگ كنگ" اعلام كرد كه ساخت اين اثر براي او به مثابه شركت در يك ماراتن دشوار بوده است.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين كارگردان كه تنديس اسكار بهترين كارگرداني را به پاس ساخت قسمت سوم از سه‌گانه "ارباب حلقه‌ها" در كارنامه هنري‌اش ثبت كرده درباره ساخت "كينگ كنگ" گفت: "ساخت اين اثربسيار دشوار بود و من در حال حاضر بسيار خسته‌ام. قبل از اينكه سوار هواپيما بشويم و براي فيلمبرداري به لوكيشن‌ها برويم، بارها و بارها اين فيلم را در ذهن خود كامل كردم. زماني كه فيلمبرداري نيزبه پايان رسيد مشكلات تدوين و دوبله بخش‌هايي از فيلم مطرح شد. به عبارت ديگر ساخت فيلم "كينگ كنگ" يك ماراتن دشوار بود و هنوز احساس خستگي مي‌كنم."

اين كارگردان نيوزيلندي در ادامه صحبتهايش تصريح كرد: "در ده سال اخير زندگي متعادلي نداشته‌ام. از زماني كه ساخت فيلم "ارباب حلقه‌ها" آغاز شد تا زماني كه ساخت فيلم "كينك كنگ" به پايان رسيد، پروسه طولاني را طي كردم. البته از سويي خوشحالم كه اين كار پياپي بود چرا كه توانستم از تيم خلاق مجموعه "ارباب حلقه‌ها" براي اين فيلم نيز استفاده كنم. زماني كه به من پيشنهاد شد تا فيلم "كينگ كنگ" را بسازم به سرعت از اين پيشنهاد استقبال كردم چرا كه مي‌خواستم تيم را همچنان در كنار خود نگه دارم."

کد مطلب 265026

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