به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، سايت خبري بي بي سي فارسي اوايل ماه جاري پنجرهاي جديد با عنوان "مهران مديري به پرسشهاي شما پاسخ ميگويد" باز كرده و از مخاطبان مجموعه تلويزيوني "شبهاي برره" خواسته بود تا پرسشها و نظرات خود را درباره اين سريال بيان كنند تا طي گفتگويي به پرسش آنها پاسخ دهد. روابط عمومي شبكه سه سيما در خصوص اين خبر كه نهم آذر ماه امسال منتشر شده بود، جوابيهاي ارسال كرده است كه متن آن به صورت كامل اعلام ميشود:
"با عنايت به درخواست آقاي مهران مديري مبني بر چاپ جوابيه ايشان در خصوص شايعه مصاحبه نامبرده با سايت BBC، به پيوست تصوير جوابيه مذكور مبني بر كذب خبر ارسال ميشود: "در پي انتشار خبر گفتگوي اينجانب مهران مديري با سايت BBCبه اين وسيله اعلام ميكنم اين گفتگو صورت نگرفته است و هرگز انجام نخواهد شد."
در پنجرهاي كه سايت بي بي سي فارسي باز كرده بود، به تصريح عنوان شده بود: "اگر اين مجموعه تلويزيوني را ديدهايد نظرات خود را به زبان فارسي و فشرده براي ما بفرستيد تا در همين صفحه درج كنيم. قرار است مهران مديري به پرسشهاي شما پاسخ دهد. پرسشهاي خود را از طريق پنجره موجود در همين صفحه براي ما بفرستيد و پاسخهاي آقاي مديري را روزهاي آينده در صفحه صداي شما بخوانيد."
البته چند روزي است كه اين پنجره در سايت مورد نظر بسته شده است!
