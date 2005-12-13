مجلس نمي تواند سخنان يكي از طرفين حوزه نشر را مبناي تصميم خود قرار بدهد





امير رضا خادم در گفت وگو با خبرنگاركتاب مهر ، درباره نشست مشترك اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس با نمايندگان اتحاديه هاي صنفي چاپ و نشر ، گفت : براساس درخواست مديران اتحاديه هاي صنفي چاپ و نشر روزگذشته جلسه اي با حضور فعالان چاپ و نشر درمحل كميسيون فرهنگي مجلس برگزارشد با حضوردكتر افروغ من و آقاي آرين منش برگزار شد كه مسائل حوزه چاپ ، بسته بندي ، نشر كتاب و مشكلات اتحاديه ليتوگرافي ها مطرح شد .



وي افزود : در خصوص مشكلات مالياتي به گفته ناشران عمده مسائل مربوط به تفسيرهاي مختلفي است كه از قانوني مصوب مجلس در حوزه معافيت مالياتي وجود دارد .

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت : كاستيهاي موجود در انجام امور مرتبط با بحث نشر و تجديد چاپ كتاب ، حق چاپ و موضوعاتي ازاين نوع دراين جلسه مطرح شد و به هرحال مشكلات خود را پيرامون اين مشكلات بيان كردند ، قرار است در جلسه ديگري كه با حضور دست اندركاران مرتبط با حوزه نشر داريم ادامه مسائل را از زبان مسئولان بشنويم و بعد جمع بندي خود را ارائه دهيم .

وي تصريح كرد : اگر نياز احساس كنيم جلسه بعدي را به طور مشترك با حضور دوطرف برگزار مي كنيم و موانع موجود در راه چاپ و انتشار كتاب را بررسي كنيم تا در مواردي كه مجلس مي تواند در رفع مشكل موثر باشد اقدامات قانوني را انجام دهد و در مواردي هم - كه مي تواند - در بعد نظارتي وارد شود و از دستگاه هاي اجرايي بخواهد بر اساس قانون عمل كنند و آنها را مجاب كند كه پي گير موضوعات باشد .

وي در ادامه تصريح كرد : مجلس نمي تواند بر اساس شنيده هاي خود از يك طرف ماجرا تصميم بگيرد ، بايد ديد پاسخ وزارت ارشاد و مسئولين ذيربط دراين خصوص چيست .