بازار حاج زمان سبزوار اثر ملي شد

سيدرضا حسيني، مسئول واحد باستانشناسي اداره ميراث فرهنگي و گردشگري سبزوار در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق افزود: "اين بازار در ضلع شمالي خيابان بيهق و در مجاورت امامزاده يحيي واقع است. اين مجموعه شامل يك بازارسرا مربوط به دوره قاجاريه است كه در ضلع شمالي آن قرار دارد."

حسيني در ادامه گفت: "استفاده از طاق و تويزه، وجود يك هشتي در انتهاي بازار، سرا و اتاق‌هايي با طاق‌هاي ضربي و نيز استفاده از شيوه خفته راسته در آجركاري اين مجموعه از ديگر ويژگي‌هاي اثر به شمار مي‌رود. از اقدامات انجام شده در مورد بنا، مرمت و احياي بازار حاج زمان توسط واحد حفظ و احياي ميراث فرهنگي و گردشگري در سال‌هاي اخير است."