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۲۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۲۹

بازار حاج زمان سبزوار اثر ملي شد

بازار حاج زمان سبزوار كه در مجاورت امامزاده يحيي و متعلق به دوره قاجاريه است، در رديف فهرست آثار ملي قرار گرفت.

سيدرضا حسيني، مسئول واحد باستانشناسي اداره ميراث فرهنگي و گردشگري سبزوار در گفتگو با خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق افزود: "اين بازار در ضلع شمالي خيابان بيهق و در مجاورت امامزاده يحيي واقع است. اين مجموعه شامل يك بازارسرا مربوط به دوره قاجاريه است كه در ضلع شمالي آن قرار دارد."

حسيني در ادامه گفت: "استفاده از طاق و تويزه، وجود يك هشتي در انتهاي بازار، سرا و اتاق‌هايي با طاق‌هاي ضربي و نيز استفاده از شيوه خفته راسته در آجركاري اين مجموعه از ديگر ويژگي‌هاي اثر به شمار مي‌رود. از اقدامات انجام شده در مورد بنا، مرمت و احياي بازار حاج زمان توسط واحد حفظ و احياي ميراث فرهنگي و گردشگري در سال‌هاي اخير است."

کد مطلب 265039

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