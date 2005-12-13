به گزارش خبرنگار تلويزيون "مهر"، اين هفته به جاي تله تئاتر "پيربانوي كوچك"، تئاتر تلويزيوني "آخرين بازي" با هنرمندي رضا سعيدي از شبكه چهارم سيما روي آنتن ميرود.
اين تله تئاتر ماجراي بازيگر مشهور فيلمفارسي است كه پس از انقلاب به آمريكا گريخته و درگير بحرانهاي شديد روحي، مالي و اجتماعي است. اما آنچه او را بيش از همه ميآزارد، ناديده شدن وي به عنوان بازيگر در شرايط جديد زندگي است. اين بحرانها او را چنان تحت فشار قرار داده كه تعادل روحي و روانياش را از دست ميدهد و وانمود ميكند كه چون بزرگترين ستارگان هاليوود مورد توجه است و اين دروغ را چنان ماهرانه ميگويد كه خودش هم آن را باور ميكند. تا اينكه با يكي از هواداران پر و پا قرصش از ايران موجه ميشود.
نمايي از تله تئاتر آخرين بازي
تله تئاتر "آخرين بازي" يكي از كارهاي اخير اين هنرمند ارزشمند بود كه روز چهارشنبه ساعت 22 از شبكه چهارم سيما پخش ميشود. در اين تئاتر تلويزيوني در كنار مرحوم رضا سعيدي، مصطفي عبدالهي و فرخ فولادوند به ايفاي نقش پرداختهاند.
محمود استادمحمد، نويسنده، سيامك صفري، كارگردان هنري، حسين فردرو، كارگردان تلويزيوني و مهدي رحيميان، تهيهكننده با اين پروژه همكاري دارند.
همچنين ويژه برنامه ولادت امام رضا (ع) از امشب ساعت 22 الي 23 به صورت جنگ زنده تلويزيوني از شبكه تهران اجرا خواهد شد. قالب اين برنامه تركيبي شامل اجراي مداحي توسط شفيعي، مداح اهل بيت، دعوت از دو تن از خوانندگان معروف كشور، گزارشي از مشهد مقدس و دعوت از اكبر زنجانپور، يكي از بازيگران مطرح سريال امام رضا (ع) خواهد بود.
نظر شما