۲۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۲۶

نايب رييس فدراسيون بسكتبال درامور بانوان درگفتگو با" مهر":

تيم ملي بسكتبال بانوان به مصاف كشورهاي همسايه مي رود

تيم ملي بسكتبال بانوان ايران تا پايان سالجاري يك بازي تداركاتي را با يكي از تيمهاي كشورهاي همجوار برگزار مي كند.

فاطمه كرم زاده نايب رييس فدراسيون بسكتبال در اموربانوان درگفتگو با خبرنگار " مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: ما دنبال اين هستيم تا براي آمادگي تيم هاي ملي بسكتبال بانوان ايران يك بازي تداركاتي با يكي ازكشورهاي همسايه برگزاركنيم.

وي ادامه داد: درطي برگزاري بازيهاي اسلامي زنان مذاكراتي را با دوكشورقطر و آذربايجان صورت داده ايم ودرحال حاضرمنتظر پاسخ اين كشورها هستيم.

كرم زاده افزود: ما درصورتي به اين كشورها سفرمي كنيم كه شرايط تيم ما را براي برگزاري يك بازي با شرايط كاملا اسلامي بپذيرند.

نايب رييس فدراسيون اظهارداشت: درحال حاضر اردوهاي تيم ملي بسكتبال بانوان دركليه مقاطع تعطيل است وتمامي بازيكنان دراختيارباشگاههاي خود مي باشند تا بعد ازپايان ليگ هاي بسكتبال درمقاطع جوانان وبزرگسالان يك اردوي تمريناتي را براي آنان درنظربگيريم.

وي درپايان گفت: دو ديدارنهايي ليگ بسكتبال جوانان ايران جمعه هفته جاري در مجموعه بعثت تهران برگزارخواهد شد.

کد مطلب 265047

