گروه آناليزحريفان صباباتري در ليگ قهرمانان آسيا تشكيل شد

به گزارش خبرنگار" مهر" نمانيده ايران در رقابتهاي اين فصل ليگ قهرمانان آسيا كه درگروه سوم اين رقابتها با تيمهاي الغرافه قطر، الوحده امارات، الكرامه سوريه همگروه است، براي آشنايي بيشتر با شرايط تيم خود گروهي متشكل ازمربيان فني باشگاه خود تشكيل داده است تا با ديدن فيلم بازيهاي اين تيم ها، اطلاعات لازم را دراختيار سرمربي صباباتري قرار دهند.

صباباتري در اولين ديدار خود درليگ قهرمانان آسيا روز17 اسفندماه سالجاري به مصاف تيم الغرافه قطرخواهد رفت.

گروه آناليز باشگاه صباباتري در آينده اي نزديك براي ديدن بازيهاي سه تيم ديگربه كشورهاي قطر، امارات و سوريه اعزام خواهند شد.