تنها راه تضمين آزادي فلسطين ادامه مقاومت همراه با حفظ وحدت و يكپارچگي است//انتفاضه نشان داد قدرت ملت فلسطين از توان رژيم صهيونيستي و آمريكا برتر است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، ايشان با اشاره به شرايط سخت كنوني مردم فلسطين در سرزمين هاي اشغالي افزودند: تجربه پنجاه سال گذشته نشان مي دهد كوتاه آمدن در مقابل اشغالگران صهيونيست و مذاكره با آنها وضع را بهتر نخواهد كرد و نتيجه اي جز تشديد فشارها ندارد، بنابراين پيروزي و موفقيت تنها در سايه مقاومت و ايستادگي به دست خواهد آمد.

مقام معظم رهبري خاطر نشان كردند: دشمنان ملت فلسطين امروز گرفتارمشكلات فراوان سياسي و اقتصادي خود شده اند، آنها ديروز از لبنان عقب نشيني كردند، امروز مجبور به خروج از غزه شدند و ان شاء الله ملت فلسطين و گروه هاي مقاومت، اشغالگران را فردا از بين المقدس نيز بيرون خواهند كرد.

ايشان با تاكيد بر اينكه انتفاضه نشان داد كه قدرت ملت فلسطين برتر از توان رژيم صهيونيستي و آمريكاست افزودند: آمريكا نيز با وجود قدرت نمايي هاي ظاهري و دروغين، در خاور ميانه با شكست مواجه شده و در حال عقب نشيني است و ملت فلسطين و گروههاي مقاومت بايد با توجه به اين شرايط و حفظ هوشمندي، به مسير جهادي خود ادامه دهند.

در اين ديدار خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس ضمن قدرداني فراوان از مواضع رهبري نظام اسلامي و دولت ايران در حمايت از مردم فلسطين گفت: مواضع جمهوري اسلامي ايران در واقع بيان كننده احساسات دروني ملتهاي مسلمان و غرب است و همه مسلمانان به اين مواضع شجاعانه افتخار مي كنند ولي متاسفانه ديگر دولتهاي اسلامي جرات بيان اين مواضع را ندارند.

وي ضمن ارائه گزارشي از اوضاع سرزمين هاي اشغالي و شرايط سخت مردم فلسطين تاكيد كرد: با وجود همه فشارها، اعتقاد مردم فلسطين به جهاد و مقاومت راسخ تر شده و جنبش حماس نيز هرگز از راهبرد اصولي خود، يعني مقاومت، عدول نخواهد كرد.

خالد مشعل افزود: ما به چيزي كمتر از آزادي همه سرزمينهاي اشغال، بازگشت همه آوارگان فلسطيني و خروج اشغالگران راضي نخواهيم شد و همان گونه كه امام خميني (ره) فرمودند، اسرائيل، غده اي سرطاني است و ما به هيچ وجه آن را نخواهيم پذيرفت.