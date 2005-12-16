مصطفي پورتراب در گفتگو با خبرنگار موسيقي "مهر" با اعلام اين مطلب گفت: "موسيقي سنتي ما بر پايه شعر شاعران بزرگ و نامي جهان چون سعدي و حافظ است و هر قشري و سن و سال نمي‌تواند آن را بفهمد، بنابراين موسيقيدانان بايد براي نسل جوان نوعي موسيقي شاد، پرتحرك، كوتاه و برگرفته از موسيقي ايراني به وجود آورند كه جدا از تناسب با فرهنگ جامعه و روحيه جوان، آنها را از مسير اصلي خود منحرف نكند."

اين نوازنده پيانو موسيقي را به غذا تشبيه كرد و افزود: "موسيقي مانند يك غذاست. اين غذا يك زماني مسموم است و براي فرد ضرر دارد. اما زماني ديگر با ادويه‌جات و اسانس‌هاي ديگر مي‌توان آن را خوشمزه كرد. حال موسيقي ما هم به وضعي دچار شده كه نيازمند اسانس و ادويه است تا باب طبع مخاطب و به خصوص نسل جوان باشد."

پورتراب موسيقيدان‌هاي فعلي را در دو دسته ارزيابي و تصريح كرد: "بسياري از موسيقيدان‌هاي ما در زمان قديم از طريق گوش و شفاهي موسيقي را ياد گرفته اند، در حالي كه عده اي اندك از طريق نت و به صورت آكادميك. به فرض مثال چه فرقي بين دو فرد باسواد و بي‌سواد است؟ هردو به زبان فارسي صحبت مي‌كنند و دركي از صحبت‌هاي خود دارند، اما آن كسي كه باسواد است مي‌تواند آنچه را گفته است بنويسد، در آن دخل و تصرف كند و آن را بهتر و به صورت علمي به ديگري تحويل دهد."

اين مدرس و مولف موسيقي به خبرنگار "مهر" گفت: "مقوله‌هاي بسياري را كه نيازمند مباحث علمي و آكادميك هستند نبايد از آوازخوان‌هاي ما پرسيد، چرا كه آنها موسيقي را به صورت سينه به سينه فراگرفته‌اند و منطق آنها با مقوله‌هاي علمي سازگاري ندارد."

پورتراب گفت: "با توجه به گسترش رسانه‌هاي جمعي در دهه‌هاي اخير بايد براي اين معضل فكر اساسي شود، چرا كه اين مشكل يك مشكل ملي است و با نظر يكي دو نفر حل نمي‌شود و همت اولياي امور و اساتيد موسيقي را مي‌طلبد."