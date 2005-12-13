بسيج بايد در مسائل علمي كشور پيشرو باشد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "زرگر" صبح امروز در دومين سمينار دانشجويي "علوم بهداشتي" كه در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد، افزود : ما در كشور با مشكلات متعددي مواجه هستيم و كه بخشي ازآن نيز به مشكلات بهداشت و درمان مربوط است. زيرا تأمين بهداشت حق مسلم همه مردم است و جزء نيازهاي اوليه اي است كه همه دولت ها و حكومت ها بايد به آن بپردازند .

مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه هاي استان تهران اضافه كرد : هر ساله سازمان بهداشت جهاني (WHO) شعاري را انتخاب مي كند كه بر محور آن شعار نيازهاي يك انسان سالم به عنوان محور توسعه پايدار مطرح مي شود. اگر عدالت اجتماعي در ميان مردم وجود نداشته باشد نمي توان بهداشت و درمان را در جامعه توسعه بخشيد.

"زرگر" افزود : دولت نهم بايد به تأمين و توزيع عادلانه سلامت در ميان همه اقشار از جمله شهري و روستايي، فقير و غني، زن و مرد بپردازد و پوشش بيمه را گسترش داده و براي پيشگيري از عوامل خطرساز اقدام كند. توزيع مناسب درآمد و تحقق نظام پزشك خانواده مي تواند بخش سلامت را توسعه بخشد.