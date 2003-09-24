چهار شركت آلماني مورد بازرسي قرار مي گيرند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مجله آلماني اشترن، چهار شركت آلماني به دليل صادرات مقاديري تجهيزات جنگي به عراق مورد بازرسي قرار مي گيرند .

اين مجله آلماني افزود : براساس اظهاراتي كه ماموران گمرك شهر كلن امروز اعلام كردند مداركي وجود دارد كه چهار شركت آلماني به صادرات تجهيزات تسليحاتي به عراق مبادرت مي ورزيدند.

اين گزارشها حاكي از آن است كه كمپاني" بشير ترادينگ " درعراق دريافت كننده اين تجهيزات تسليحاتي بوده است .

بر اساس گزارش مجله آلماني زبان" اشترن " اين شركتها در شهرهاي نردهاين - وست هاين ، هسن و بايرن قرار دارند . اين تجهيزات عليرغم ممنوعيت خروج و صدوراسلحه از سوي سازمان ملل توسط كشتي به سوي عراق حمل و به نمايندگان عراقي تحويل داده شده است .

اشترن در بخش ديگري از گزارش خود با اشاره به اينكه صورتحساب خريد و تحويل اين تجهزات توسط بازرسان سازمان ملل در بغداد پيدا شده است ، نوشت : گمان مي رود كه شركتهايي از كشورهاي سوريه ، روسيه ، لهستان ، كره جنوبي ، آمريكا ، اردن و تركيه نيز در ارسال مقاديري تجهيزات تسليحاتي به عراق دست داشته اند .

" ولفگانگ اشميتز" كارمند بخش جنايي گمرك آلمان نيز در اين خصوص اظهار داشت : تا پيدا كردن جزئيات اين مسئله راه طولاني وجود دارد .