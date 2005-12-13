ايران و كويت تهيه "دايرة المعارف تاريخ طب اسلامي" را بررسي كردند

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در اين ديدارها طرفين در مورد توسعه مناسبات و برگزاري همايشهاي دو جانبه بحث و تبادل نظر كردند .

دكتر مهدي محقق رئيس انجمن آثار و مفاخر ايران در ديدار با دكتر عبدالرحمن العوضي رئيس انجمن طب اسلامي كويت پيشنهاد برگزاري همايش تجليل از شخصيت والاي قطب الدين شيرازي را ارائه كرد كه مورد استقبال طرف كويتي قرار گرفت.

رئيس انجمن آثار و مفاخر در ادامه سفر خود به كويت با هيا الدوسري از مسئولان بخش ميراث عربي شوراي ملي فرهنگ و هنر و ادب كويت ديدار كرد .

بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در اين ديدار پيشنهاد تأليف دايرة المعارف تاريخ طب اسلامي ايران و چاپ كتاب صناعه الطبيه اثر علي بن عباس اهوازي مطرح شد كه طرفين نقطه نظرات خود را در اين باره اعلام كردند .

طي اين ديدار ضمن تأكيد بر گسترش همكاري هاي انجمن آثار و مفاخر ايران با دانشكده ادبيات دانشگاه كويت، در زمينه ترجمه متون تاريخي ، فلسفه و عرفان به عربي و اعطاي فرصت مطالعاتي به دانشجويان دو كشور، بحث و گفتگو شد .

همچنين در اين ديدار مقرر شد با همكاري انجمن آثار و مفاخر ايران و در قالب پروژه هاي فرهنگي مشترك آثار معرفي شده از سوي دكتر محقق به زبان عربي ترجمه و منتشر شود.