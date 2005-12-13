بازيكنان پرسپوليس فردا شارژ روحي مي شوند // دو غايب براي ديدار با راه آهن

به گزارش خبرنگار" مهر" اين تيم طي روزهاي گذشته تمريناتش را در زمين چمن ورزشگاه كارگران پيگيري كرده است وفردا آخرين تمرين را قبل ازديدار روزپنجشنبه برابرراه آهن در همين ورزشگاه برگزارخواهد كرد.

پرسپوليس براي اين بازي حامد كاويانپور را به علت محروميت و بهروزرهبري فرد را به علت مصدوميت دراختيار ندارد. ساير بازيكنان اين تيم درسلامت كامل بسر مي برند وتنها مهرزاد معدنچي دچارمصدوميت است كه پزشك اين تيم درتلاش براي رساندن او به بازي روزپنجشنبه است.

همچنين مديرعامل باشگاه پرسپوليس قصد دارد فردا با حضور درمحل اردوي سرخپوشان بخشي ازمبالغ پيش قرارداد بازيكنان اين تيم را به آنها پرداخت كند تا از اين طريق قبل ازديدار با راه آهن آنها را شارژ روحي كند.