اصحاب رسانه موظفند به افشاي واقعيت ها بپردازند/ در صورت مسامحه كاري، استيضاح در دستور كار قرار مي گيرد/ اخلاق حكم كرد حداقل 10 روز به دولت فرصت دهيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، افروغ كه در پايان جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت وگو مي كرد، افزود: در اين حادثه حداقل توقع مردم استعفا يا اخراج مسئولان است، اما از آنجا كه دولت اعلام كرده است قاطعانه علل و عوامل سقوط هواپيماي مذكور را پيگيري مي كند، اخلاق حكم مي كند حداقل 10 روز به دولت فرصت دهيم تا نتيجه بررسي هاي خود را اعلام كند.

وي خاطرنشان كرد: ترجيح مي دهيم اين بررسي توسط دولت انجام شود تا نهادهاي ديگر. اين نماينده اضافه كرد: دوشادوش دولت، مجلس هم پيگيري هاي خود را ادامه خواهد داد و اگر شاهد اقدامات مسامحه كارانه اي با هدف صرف زمان و از بين رفتن حالت ناراحتي و نگراني جامعه باشيم، فشار را جدي و مشخصا از ابزار استيضاح استفاده خواهيم كرد.

افروغ افزود: مجموعا با استيضاح مخالف نيستم، اما در شرايط فعلي زود است بايد فرصت بيشتري به مسئولان بررسي سانحه داده شود. چنانچه ديديم مي خواهند انگشت روي عواملي كه امكان دفاع از خويش ندارند، مي گذارند و يا از مسئوليت فرار مي كنند، قاطع تر وارد مي شويم.

نماينده تهران در بخش ديگري از سخنانش به طرح سوال مشتركي با الياس نادران ديگر نماينده تهران در مجلس از وزير دفاع اشاره كرد و اظهار داشت: در اين سوال از شايعات عده اي كه درباره سقوط C130 وجود دارد، از جمله مسايل مربوط به حمل مسافر غير نظامي با هواپيماي نظامي ترابري، علت عدم پرواز خلبان اصلي، فقدان جعبه سياه در هواپيما، عدم صدور مجوز فرود اضطراري در محلي غير از فرودگاه مهرآباد و عمر مفيد اين نوع هواپيما و كيفيت رفع نقص فني آن قبل از پرواز از وزير دفاع توضيح خواسته شده است.

افروغ و پاسخ به اين كه فرمانده كل ارتش و يا ساير مسئولان در اظهارات اخير خود از شايعات مطروحه از جمله مباحثي كه در سوال شما طرح شده را تكذيب مي كنند، گفت: ما هرگز چنين پاسخ هايي را نمي پذيريم و فقط پاسخ هاي مستدل و مستند را مبنا قرار مي دهيم.

به گزارش "مهر" رئيس كميسيون فرهنگي ادامه داد: اصحاب رسانه، ازنظر اخلاقي و صنفي موظفند به افشاي حقايق و واقعيت ها بپردازند و از لاپوشاني ها و كتمان هاي احتمالي جلوگيري كنند.

افروغ همچنين از پيگيري مسايل مادي و رفاهي خانواده هاي جان باختگان حادثه سقوط هواپيماي C130 مثل مساله بيمه، تامين شغلي و وضعيت آنها در بنياد شهيد در كميسيون متبوعش خبر داد.

وي در خاتمه در پاسخ به سوالي درباره مقاومت هايي كه نسبت به پذيرش عنوان شهيد براي خبرنگاران جان باخته در اين حادثه وجود دارد، تصريح كرد: واژه شهيد به هر حال استفاده شده و حتي مسئولان نظامي نيز ابتداي ماجرا از آن استفاده كردند اما اگر ادعا كنند كه در شرايط احساسي چنين عنواني به كار گرفته شده است، معلوم مي شود كه اخبار و اطلاعاتي هم كه به ما مي دهند، احساسي و بي پايه و اساس است.