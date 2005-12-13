به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدباقر قاليباف طي احكام جداگانه اي حميد تنها ، امير حسين مهرگان، عليرضا معين زاده و حميد محمدبيگي را با حفظ سمت براي مدت 3 سال به عنوان اعضاي اصلي اين هيات منصوب كرد و همچنين احمدرضا شباني و سيد مرتضي مصطفوي را به عنوان عضو علي البدل هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري تهران معرفي كرد.
با حكم شهردار تهران ؛
اعضاي جديد هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري منصوب شدند
شهردار تهران طي حكمي اعضاي جديد هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري را منصوب كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدباقر قاليباف طي احكام جداگانه اي حميد تنها ، امير حسين مهرگان، عليرضا معين زاده و حميد محمدبيگي را با حفظ سمت براي مدت 3 سال به عنوان اعضاي اصلي اين هيات منصوب كرد و همچنين احمدرضا شباني و سيد مرتضي مصطفوي را به عنوان عضو علي البدل هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري تهران معرفي كرد.
کد مطلب 265173
نظر شما