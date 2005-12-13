اعضاي جديد هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري منصوب شدند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدباقر قاليباف طي احكام جداگانه اي حميد تنها ، امير حسين مهرگان، عليرضا معين زاده و حميد محمدبيگي را با حفظ سمت براي مدت 3 سال به عنوان اعضاي اصلي اين هيات منصوب كرد و همچنين احمدرضا شباني و سيد مرتضي مصطفوي را به عنوان عضو علي البدل هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري شهرداري تهران معرفي كرد.



