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۲۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۰۰

بادبادكها براي مبارزه با ايدز به پرواز در مي آيند

بادبادكها براي مبارزه با ايدز به پرواز در مي آيند

فرهنگسراي سلامت تهران در يك اقدام نمادين و به مناسبت هفته مبارزه با بيماري ايدز ، جشنواره بادبادكها را در پارك طالقاني برگزار مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، رئيس فرهنگسراي سلامت ، گفت: اين جشنواره با هدف مبارزه با گسترش بيماري ايدز و همكاري فرهنگسراي سلامت ، UN AIDS و موسسه آميتاب شرق برگزار مي شود.

دكتر عباس تقي زاده ، شعار اين جشنواره را " بياييد با بادبادكهايمان شادي كنيم و براي مبارزه با ايدز پيمان ببنديم " اعلام كرد.

فرهنگسراي سلامت ضمن دعوت از عموم شهروندان به ويژه كودكان و نوجوانان براي شركت در اين برنامه ، اعلام كرد: جشنواره بادبادكها روز جمعه 25 آذر از ساعت 9 صبح الي 14 در پارك طالقاني برگزار مي شود.

در اين جشنواره كودكان و نوجوانان با ساخت بادبادكهاي رنگارنگ و نقاشي روي آنها به رقابت با يكديگر پرداخته و به نوعي با گسترش بيماري ايدز به مبارزه مي پردازند كه هدايايي نيز از سوي كميته برگزار كننده اين جشنواره به شركت كنندگان اهدا خواهد شد .   

کد مطلب 265174

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