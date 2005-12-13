حرفهايم را اشتباه متوجه شده اند / با انگيزه اي دوچندان در تمرينات استقلال شركت مي كنم

وحيد طالبلو در گفت و گو با خبرنگار" مهر" با اشاره به مطلب يكي از خبرگزاريها مبني بر عدم رضايت از عملكرد خودش در بازيهاي غرب آسيا گفت : من به هيچ وجه در مورد عملكردم ابراز نارضايتي نكردم و تنها به اين نكته اشاره كردم كه از نظر روحي و رواني شرايط ايده الي نداشتم و انتظارم اين بود كه مربيان تيم اميد توجه بيشتري به جوانان مي كردند.

دروازه بان تيم فوتبال استقلال در مورد عملكرد تيم اميد در بازيهاي غرب آسيا گفت : ما مستحق قهرماني بوديم اما متاسفانه از موقعيت ها خوب استفاده نكرديم تا به عنواني بهتر از سومي دست پيدا نكنيم.

طالبلو در مورد حضورش در تمرينات استقلال گفت : به هر حال بازيهاي غرب آسيا تمام شد و از اين پس تمام توان و انگيزه ام را براي حضور در تمرينات و بازيهاي استقلال خواهم گذاشت. ما راه درازي براي قهرماني پيش رو داريم و بايد با جديت در تمرينات و مسابقات شركت كنيم.

دروازه بان استقلال درپايان گفت : هدف من حضور درليست نهايي تيم ملي براي حضوردرمسابقات جام جهاني است و براي رسيدن به اين امر مهم از هيچ كوششي فروگذار نخواهم بود.