تعطيلي ليگ به نفع ما تمام شد// با شكست شهيد قندي از بحران خارج مي شويم

اكبر ميثاقيان سرمربي تيم فوتبال ابومسلم با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : خوشبختانه در مدتي كه بازيهاي ليگ تعطيل بود تمرينات منظمي را پشت سر گذاشتيم و ضمن بازسازي روحي و رواني تيم چند بازي تداركاتي با تيم هاي جوانان و اميد ابومسلم برگزار كرديم كه اين بازيها تاثير بسزايي در بازگشت تيم به شرايط مطلوب داشت و اميدوارم در بازيهاي آينده اين امر در روند نتيجه گيري تيم خود را نشان دهد .

ميثاقيان در خصوص مشكل گلزني ابومسلم در فصل جاري اظهار داشت : با تمرينات ويژه اي كه براي مهاجمان داشتيم تاحدودي اين مشكل را بر طرف كرديم و مهاجمان تيم به تمركز لازم در اين زمينه رسيدند و اميدوارم از اين هفته شاهد گلزني مهاجمان ابومسلم باشيم .

سرمربي ابومسلم در خصوص ديدار اين هفته با شهيد قندي يزد گفت : ما در اين بازي محكوم به پيروزي هستيم و بازيكنان انگيزه زيادي دارند تا در شروع دوباره مسابقات نتايج ضعيف گذشته را جبران كنند . البته شهيد قندي تيم جواني است كه با وجود اينكه نخستين حضور خود را در ليگ برتر تجربه مي كند ولي تاكنون به نتايج قابل قبولي دست يافته و مطمئنا مقابل تيم ما هم با انگيزه به ميدان خواهد آمد ولي پيروزي در اين مسابقه مي تواند ما را از بحران خارج كند و به همين دليل سه امتياز اين مسابقه را به سادگي از دست نخواهيم داد .

وي در خصوص بازيكنان محروم و مصدوم ابومسلم گفت : خوشبختانه بازيكن مصدوم نداريم و تنها تيموريان سه اخطاره است و نمي توانيم در اين ديدار از او استفاده كنيم ولي ساير بازيكنان در شرايط آمادگي قرار دارند و با تمام توان براي پيروزي به مصاف تيم شهيد قندي مي رويم .

ميثاقيان در پايان پيرامون شايعاتي كه مبني بر بركناري او از ابومسلم مطرح مي شود گفت : تا زماني كه مسئولان ابومسلم بخواهند در خدمت اين تيم خواهم بود وهيچ مشكلي براي ادامه همكاري با ابومسلم ندارم و تلاش مي كنم تا در ديدارهاي آينده با كسب نتايج مطلوب ابومسلم را از بحران كنوني خارج كنم .



