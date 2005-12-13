شوراي اروپا از آمريكا به خاطر شبكه زندان هاي سري سيا انتقاد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري بي بي سي ، شوراي اروپا كه به عنوان يك نهاد حقوق بشر در اين اتحاديه به شمار مي رود گفت: اگر دولتهاي اروپائي با شبكه زيرزميني (زندان هاي مخفي) همكاري كرده باشند با اتهامات جدي در زمينه نقض حقوق بشر روبرو هستند .

"ديك مارتي" سناتور سوئيسي كه رئيس گروه تحقيق در باره زندان هاي مخفي را بر عهده دارد در اظهاراتي، گفت : " ايالات متحده هرگز بطور رسمي اتهامات وارده را رد نكرده است و «كاندوليزا رايس» وزير امور امور خارجه آمريكا نيز در سفر خود به اروپا از تكذيب عدم وجود اين زندان ها خودداري كرد .

مارتي اعلام كرد كه رايس در ديدار خود از اروپا در اين باره هيچگونه اطلاعات و توضيحي ارائه نداد.

وي گفت: هنوز زود است تا نتيجه گيري شود كه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي در اين امر دخالت داشته اند اما من از آژانس كنترل هوائي اتحاديه تاريخ پروازها را درخواست كرده ام كه قرار است براي رسيدگي بيشتر اين تاريخ ها در اختيار گروه تحقيق قرار گيرد.

وي با اذعان به اين مساله كه اتهامات درباره انتقال موقت افراد بازداشتي بدون دخالت سازمانهاي قضائي اين كشورها در حال قوت گرفتن است گفت: اگرثابت شود كه دولت هاي عضو در اين روند دخالت داشته اند به نقض شديد تعهدات حقوق بشر شوراي اروپا متهم خواهند شد.