ديدار با شهيد قندي يزد آخرين مهلت ميثاقيان // ابومسلم در انديشه سرمربي جديد

به گزارش خبرنگار" مهر" باشگاه ابومسلم كه در اين فصل تحت پوشش ايران خودرو قرار گرفته است نتوانسته انتظارات مسئولان اين كارخانه را برآورده كند. به همين خاطرطي هفته هاي گذشته صحبت هايي درمورد تغييرات دركادرفني اين تيم مطرح شده بود كه هرباربنابردلايلي به تعويق افتاد.

عصرامروزدرتمرين ابومسلم اززبان سرپرست اين تيم شنيده شد در صورتيكه ابومسلم در ديدار برابر شهيد قندي يزد نتواند به پيروزي برسد اكبرميثاقيان از كار بركنار خواهد شد و يك مربي جديد هدايت سياه پوشان مشهد را در ادامه رقابتهاي ليگ برتر برعهده خواهد گرفت.

ديدارتيم هاي ابومسلم و شهيد قندي يزد روز جمعه هفته جاري در چارچوب هفته چهاردهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر برگزار خواهد شد.