برگزيدگان چهاردهمين دوره انتخاب كتاب برتر دانشگاهي معرفي شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در چهاردهمين دوره انتخاب كتاب برتر دانشگاهي، 510 كتاب براي انتخاب كتاب برتر مورد بررسي قرار گرفت كه از اين ميان 314 عنوان تاليف، 172 عنوان ترجمه و 22 عنوان تصحيح، تحقيق و گردآوري بوده است.
105 عنوان كتاب گروه علوم پزشكي، 53 عنوان گروه علوم محض، 86 عنوان گروه فني مهندسي، 29 عنوان گروه كشاورزي و منابع طبيعي و 237 عنوان گروه ادبيات و علوم انساني در اين دوره حضور داشتند.
گروه علوم پزشكي
الف - دامپزشكي
كتاب ايمني شناسي دامپزشكي / ترجمه دكتر محمد رباني و دكتر محمدرضا محزونيه / انتشارات دانشگاه تهران
ب - علوم پايه
كتاب ليزر و كاربردهاي آن در پزشكي / تاليف و تدوين دكتر سيد محمد عترتي خسروشاهي / انتشارات دانشگاه اميركبير
ج - پزشكي باليني
كتاب بيماري هاي شايع در جراحي مغز و اعصاب / نويسندگان دكتر هوشنگ معين، دكتر بهرام امين منصور، دكتر رضا پورخليلي، دكتر سيد جمال رضوي، دكتر مسيح صبوري، دكتر سيد احمد ميرحسيني، دكتر سيد محمود نوريان، دكتر غلامعلي حسني / معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
گروه علوم محض
الف - زمين شناسي
كتاب آتشفشان ها و رخساره هاي آتشفشاني / تاليف دكتر علي درويش زاده / انتشارات دانشگاه تهران
ب - رياضي
كتاب مباني آمار رياضي / تاليف دكتر احمد پارسيان / انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان
ج - زيست شناسي
كتاب تطبيق نام هاي كهن گياهان دارويي با نام هاي علمي / تاليف دكتر احمد قهرمان و احمد رضا اخوت / انتشارات دانشگاه تهران
د - شيمي
كتاب اصول كنترل كيفيت آب / ترجمه دكتر نظام الدين دانشور / انتشارات دانشگاه تبريز
گروه كشاورزي و منابع طبيعي
كتاب اصول ايجاد رقم زراعي / ترجمه دكتر حسن زينالي خانقاه، دكتر عبدالهادي حسين زاده و دكتر علي حق نظري / انتشارات دانشگاه تهران
گروه ادبيات و علوم انساني
الف - زبان و ادبيات فارسي
كتاب كشف المحجوب / مقدمه، تصحيح و تعليقات دكتر محمود عابدي / انتشارات سروش
ب - تاريخ
كتاب نهضت امام حسين (ع) و قيام كربلا / تاليف دكتر غلامحسين زرگري نژاد / مركز تحقيق و توسعه علوم انساني "سمت".
ج - جغرافيا
كتاب كاربرد آمار در جغرافيا / تاليف دكتر مسعود مهدوي و دكتر مهدي طاهرخاني / انتشارات قومس
د - الهيات و معارف اسلامي
كتاب تاريخ فرق اسلامي (جلد 1 و 2) / تاليف دكتر حسين صابري / سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت)
و - علوم اجتماعي
كتاب عوامل موثر بر وحدت نخبگان (حوزه و دانشگاه) / تاليف دكتر يحيي بابايي / انتشارات پژوهشكده امام خميني (س) و انقلاب اسلامي
ز - حقوق و علوم سياسي
كتاب تاريخ ديپلماسي و روابط بين الملل / تاليف دكتر احمد نقيب زاده / انتشارات قومس
كتاب حقوق اسناد تجارتي / تاليف دكتر كورش كاوياني / نشر ميزان
گروه فني - مهندسي
الف - مهندسي مكانيك
كتاب مكانيك شاره ها و انتقال گرماي محاسباتي / ترجمه دكتر ابراهيم شيراني و مهندس صادق اميني / انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان
ب - مهندسي عمران
كتاب طراحي و ساخت سدهاي مخزني / (دوره چهارجلدي) تاليف دكتر ابوالفضل شمسايي / انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران
ج - معماري و هنرهاي زيبا
كتاب درآمدي به نمايشنامه شناسي / تاليف دكتر فرهاد ناظرزاده كرماني / سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
كتاب اندازه شهر / تاليف و تدوين دكتر اسفنديار زبردست / مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري با همكاري معاونت شهرسازي و معماري و دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري
