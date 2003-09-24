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۲ مهر ۱۳۸۲، ۲۰:۰۵

رياض ، 9 تبعه يمني را تحويل صنعا داد

رياض ، 9 تبعه يمني را تحويل صنعا داد

مقامات عربستان ، 9 يمني را كه به دلايل امنيتي در اين كشور بازداشت كردند ، امروز چهارشنبه به مقامات يمن تحويل دادند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، وزارت كشور عربستان در بيانيه اي امروز اعلام كرد تحويل اين افراد بازداشت شده در چارچوب هماهنگي و همكاري امنيتي بين مقامات امنيتي دو  كشور صورت گرفته است .
خبرگزاري عربستان تاكيد كرد رياض و صنعا همكاري امنيتي خود  را از دو سال پيش با امضاي توافقنامه امنيتي تقويت كرده اند.
گفتني است در 17 سپتامبر (26 شهريور ) مقامات يمن ، بندر الغامدي را كه متهم به دست داشتن در انفجار 12 مي (ارديبهشت ) بود ، به مقامات عربستان تحويل داد.
در انفجارهاي 12 مي 35 تن كشته و دهها تن ديگر زخمي شدند.

کد مطلب 26522

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