فرانسه آماده كمك به لبنان براي كشف ابهامات ترور جبران التويني است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، فيليپ دوست بلازي در كنفرانس مطبوعاتي گفت : براي من تاكيد بر پايبندي فرانسه به اينكه كاملا در كنار مقامات لبنان براي افشاي ابهامات اين ترور زشت قرار گيرد، اهميت دارد.



وي افزود: از مطالبات دولت لبنان از جامعه بين المللي حمايت خواهيم كرد.



اما دوست بلازي در خصوص درخواست دولت سنيوره براي تشكيل دادگاه بين المللي براي بررسي ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان و گسترش تحقيقات بين المللي براي بررسي ترورهاي ديگر را كه باعث تكان دادن لبنان در زمانهاي اخير شده است، واكنش ضعيفي نشان داد.



وي در پاسخ به سئوالي گفت : فرانسه در كنار مقامات لبنان براي برطرف شدن ابهامات تمام اين تجاوزات و شناسايي قاتلان و آماده پاسخگويي به مطالبات دولت لبنان است.



بلازي افزود: پاريس از تمديد ماموريت تيم تحقيق بين المللي در ترور رفيق حريري به رياست قاضي دتليو مهليز آلماني به مدت شش ماه ديگر حمايت مي كند.



مهلت فعاليت اين تيم 15 دسامبر (پس فردا) پايان مي يابد.



وقوع انفجار يك خودروي بمب گذاري شده در منطقه صنعتي مكلس در شرق بيروت، 4 كشته و چندين زخمي برجا گذاشت دراين حادثه جبران تويني نماينده مجلس لبنان و از دست اندركاران روزنامه النهار كشته شد.



روز گذشته دولت فواد سنيوره نخست وزير لبنان جلسه فوق العاده تشكيل داد و به بررسي ترور جبران التويني پرداخت و در پايان خواستار تشكيل دادگاه بين المللي براي بررسي ترور رفيق حريري و ديگر شخصيتها شد.

از زمان ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان در فوريه گذشته(بهمن 83) انفجارهاي متعددي مناطق مختلفي از بيروت را به لرزه درآورده است كه 25 شهريور گذشته در دوازدهمين انفجار پس از ترورحريري، 26 تن در منطقه مسيحي نشين بيروت كشته و زخمي شده بودند.