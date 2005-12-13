چهار نماينده كشورمان از شركت درمسابقات وزنه برداري جام باشگاههاي آسيا محروم شدند

به گزارش خبرنگار" مهر" دوتيم وزنه برداري نفت آبادان و پيام ارتباطات در رده سني جوانان و دوتيم وزنه برداري سايپا و نفت مسجد سليمان كه قرار بود ظرف روزهاي آينده براي شركت در پنجمين دوره مسابقات وزنه برداري جام باشگاههاي آسيا عازم شهر يانگو كره جنوبي شوند، بدليل انجام نشدن بموقع آزمايشات دوپينگ ازشركت درمسابقات مذكور بازماندند. اين تصميم در پي جلسه عصر امروز شوراي مركزي ستاد ملي مبارزه با دوپينگ به رياست مهندس قدمي و پس ازهمفكري با فدراسيون وزنه برداري اتخاذ شد.

محروميت سال گذشته فدراسيون وزنه برداري كه درپي مثبت اعلام شدن دوپينگ يكي ازتيمهاي كارگري رخ داد، عمده ترين دليل سازمان تربيت بدني در اعزام نشدن اين چهارتيم به رقابتهاي جام باشگاههاي آسيا عنوان شده است.

اين درحالي است كه مسئولان باشگاه مذكورمدعي هستند از دو ماه پيش آمادگي خود را به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ براي انجام آزمايشات دوپينگ اعلام كرده اند اما همزماني اين مسابقات با بازيهاي غرب آسيا و برخي مشكلات اجرايي انجام اين آزمايشات را با تاخير روبرو كرده است، بطوري كه بدليل كمبود وقت آزمايشگاه كلن آلمان از اعلام نتايج آزمايشات دوپينگ عذرخواهي كرده است.