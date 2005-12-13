اظهارات رئيس جمهور بيانيه پاياني كنفرانس سران را تحت‌ الشعاع قرار داد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در متن اين بيانيه آمده است: « هنگامي كه سفر جناب آقاي دكتر احمدي‌ نژاد رئيس‌ جمهور عزيز كشورمان براي شركت در اجلاس فوق‌العاده سران كشورهاي اسلامي با سقوط هواپيماي C130 ارتش و شهادت جانگداز شماري از خادمان مخلص جمهوري اسلامي در عرصه اطلاع ‌رساني و نظامي همراه شد، افكار عمومي تحت تاثير اين واقعه كمرشكن، انتظار داشت رئيس‌ جمهور با نيمه تمام گذاشتن سفر خود بلافاصله به كشور بازگردد، اما هنگامي كه اظهارات ايشان در متن و حاشيه اجلاس منتشر شد جان‌هاي داغديده ميليون‌ها ايراني را به تحسين مواضع هوشمندانه و حق ‌طلبانه دكتر احمدي ‌نژاد واداشت و اطمينان داريم ارواح پاك اين شهداي عزيز نيز به ايمان، شهامت و ذكاوت حاصل از خلوص رئيس ‌جمهور درود فرستاد.

بازتاب سخنان دكتر احمدي‌ نژاد آنچنان وسيع بود كه برخي شبكه‌ هاي صهيونيستي اعتراف كردند كه اظهارات ايشان حتي خبر اعلاميه پاياني كنفرانس را هم تحت‌ الشعاع قرار داده است.

رسانه ‌هاي كشورهاي منطقه پس از گذشت حدود يك هفته در اخبار، تحليل‌ها و تفسيرها به اين موضوع مي‌ پردازند و البته هريك مطابق با خط مشي مالكان رسانه‌ها بدان مي‌ نگرند، برخي به قول استاد دانشگاه ملي النجاح فلسطين سعي دارند رئيس‌جمهور ايران را فردي كم ‌تجربه در عرصه ديپلماتيك جلوه دهند و در واقع از تعيين موضع خود طفره مي‌ روند، اما فراموش كرده‌اند كه همين حكام و صاحبان فن ديپلماسي بودند كه فلسطين را فروختند. برخي ديگر سخنان احمدي ‌نژاد را اعتقاد قلبي همه مؤمنان مي ‌دانند كه همواره فرياد مي ‌زنند فلسطين از آن فلسطينيان است و اگر قرار باشد دولت يهود رسميت پيدا كند بايد در خاك كشورهايي باشد كه همواره براي كوره‌هاي آدم‌ سوزي نازي‌ ها ضجه مي ‌زنند نه در خاك اعراب و مسلمانان و گروهي نيز اذعان مي ‌دارند كه سخنان احمدي‌ نژاد حاكي از وجدان بيدار و ايمان نيرومند وي است و اين مسلمان ايراني مطالبي را بيان مي ‌كند كه ديگران جرات ابراز آن را ندارند.

متاسفانه به زعم بازتاب گسترده و موج جهاني اظهارات دكتر احمدي‌ نژاد مشاهده مي‌ كنيم كه سكوت و بي ‌تفاوتي بر محافل سياسي و رسانه‌ ا ي كشور سايه افكنده است.

به طوري كه حتي بي‌.بي.‌سي نيز خشنودي خود را نمي‌ تواند پنهان كند و اعلام مي‌ دارد مطبوعات ايران اظهارات ضد اسرائيلي آقاي احمدي ‌نژاد و واكنش تند بين ‌المللي را ناديده گرفته‌ اند.

اين سكوت و بي‌تفاوتي تا آنجا پيش رفت كه به جز اظهارات انگشت‌ شمار معدودي از چهره‌هاي سياسي، اعلام موضعي از سوي احزاب و گروه‌ها، تشكل‌ها و شخصيت‌هاي سرشناس در حمايت از رئيس ‌جمهور صورت نگرفت و حتي برخي عناصر شناخته‌ شده به صورت مستقيم و غيرمستقيم به تخطئه ايشان پرداختند و در اين راستا مطالب برخي سايت‌هاي اينترنتي كه از محل بودجه عمومي ارتزاق مي‌ كنند، محل تامل است.

اين همه در حالي است كه بازتاب سخنان دكتر احمدي‌ نژاد تنها بخشي از دستاوردهاي اجلاس فوق‌العاده سران كشورهاي اسلامي است و تصويب پيشنهادهاي دهگانه ايشان كه در صورت تحقق، مناسبات داخلي و خارجي كشورهاي مسلمان را دگرگون مي ‌كند، اتفاق عظيمي است كه متاسفانه اين هم مورد تغافل و غفلت قرار گرفته است.

مصوباتي همچون تشكيل اتحاديه كشورهاي اسلامي، ايجاد راديو و تلويزيون مشترك، تشكيل بازار مشترك اسلامي، حذف رواديد و تسهيل رفت و آمد مسلمانان به كشورهاي اسلامي،‌ تاسيس ديوان داوري اسلامي، حضور نماينده كشورهاي اسلامي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد، تاسيس سازمان حقوق بشر اسلامي و احترام به تعدد و گوناگوني مذاهب و اديان آسماني و به ويژه مذاهب دين مبين اسلام كه به رسميت شناخته شدن تمامي فوق تشيع را به دنبال دارد، اگر در هر دوره ديگري رخ داده بود بي‌ترديد با بي‌توجهي روبرو نمي ‌شد و به يقين از آن به عنوان دستاوردي تاريخي و عظيم ياد مي ‌گرديد.

براي ما كه قطره‌اي از درياي بيكران ملت و بخشي كوچك از حاميان مردمي آرمان‌ها و شعارهاي اعلام شده دكتر احمدي ‌نژاد رييس‌ جمهور عزيز كشورمان هستيم، سكوت و تغافل در قبال تحولات اخير چندان شگفت ‌آور نيست، چراكه در ايام انتخابات رياست جمهوري نيز با گوشت و پوست و استخوانمان دلايل و عوامل اين سكوت و تغافل را هنگامي كه دكتر احمدي‌ نژاد از مديريت انقلابي و تحولگرا سخن مي ‌گفت و تشكيل دولت اسلامي را نويد مي‌داد درك كرديم اما آنچه مايه گلايه ‌مندي است بي‌ تفاوتي برخي دست‌اندركاران نظام است. امروز از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ائمه جمعه و جماعات، اعضاي دولت، مراكز علمي و مذهبي همچون دانشگاهها و حوزه‌هاي علميه و احزاب و تشكلهاي مدعي اصولگرايي انتظار مي‌رود كه قدر فرصت گرانبهاي به دست آمده را بدانند و با ضعف تدبير و فقدان حضور انقلابي باعث اتلاف اين شرايط طلايي نگردند.

ما بسيار اميدواريم همانگونه كه در ايام انتخابات رياست جمهوري سونامي مردمي و راي قاطع ملت، برخي را از خواب غفلت بيدا كرد، اين بار در كمال حيرت، حاميان آرمان‌هاي اسلامي و انقلابي دكتر احمدي‌نژاد، رئيس‌ جمهور ايران را،خارج از مرزها و در ميان جوانان آرمانخواه كشورهاي مسلمان بيابيم و شاهد ورود سونامي حمايت مردمي از ايشان توسط مؤمنان غيور سرزمين‌هاي اسلامي باشيم كه احمدي ‌نژاد را فرياد رساي اكثريت خاموش مسلمان يافته‌ اند."