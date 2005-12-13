  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۹:۳۲

تنها راه تضمين آزادي فلسطين ادامه مقاومت همراه با حفظ وحدت و يكپارچگي است // انتفاضه نشان داد قدرت ملت فلسطين از توان رژيم صهيونيستي و آمريكا برتر است

تنها راه تضمين آزادي فلسطين ادامه مقاومت همراه با حفظ وحدت و يكپارچگي است // انتفاضه نشان داد قدرت ملت فلسطين از توان رژيم صهيونيستي و آمريكا برتر است

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي امروز در ديدار خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس و هيات همراه، موفقيت هاي ملت فلسطين در سالهاي اخير به ويژه اخراج رژيم صهيونيستي را از غزه، مرهون مقاومت و جهاد در مقابل رژيم غاصب صهيونيستي دانستند و تاكيد كردند: تنها راه تضمين كننده آزادي فلسطين و آينده مردم اين كشور، ادامه مقاومت همراه با قدرت، حفظ وحدت و يكپارچگي، و تمسك به اصول اساسي دين اسلام است.

به گزارش خبرگزاري"مهر"،  ايشان با اشاره به شرايط سخت كنوني مردم فلسطين در سرزمين هاي اشغالي افزودند: تجربه پنجاه سال گذشته نشان مي دهد كوتاه آمدن در مقابل اشغالگران صهيونيست و مذاكره با آنها وضع را بهتر نخواهد كرد و نتيجه اي جز تشديد فشارها ندارد، بنابراين پيروزي و موفقيت تنها در سايه مقاومت و ايستادگي به دست خواهد آمد.

مقام معظم رهبري خاطر نشان كردند: دشمنان ملت فلسطين امروز گرفتارمشكلات فراوان سياسي و اقتصادي خود شده اند، آنها ديروز از لبنان عقب نشيني كردند، امروز مجبور به خروج از غزه شدند و ان شاء الله ملت فلسطين و گروه هاي مقاومت، اشغالگران را فردا از بين المقدس نيز بيرون خواهند كرد.

ايشان با تاكيد بر اينكه انتفاضه نشان داد كه قدرت ملت فلسطين برتر از توان رژيم صهيونيستي و آمريكاست افزودند: آمريكا نيز با وجود قدرت نمايي هاي ظاهري و دروغين، در خاور ميانه با شكست مواجه شده و در حال عقب نشيني است و ملت فلسطين و گروههاي مقاومت بايد با توجه به اين شرايط و حفظ هوشمندي، به مسير جهادي خود ادامه دهند.

در اين ديدار خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس ضمن قدرداني فراوان از مواضع رهبري نظام اسلامي و دولت ايران در حمايت از مردم فلسطين گفت: مواضع جمهوري اسلامي ايران در واقع بيان كننده احساسات دروني ملتهاي مسلمان و غرب است و همه مسلمانان به اين مواضع شجاعانه افتخار مي كنند ولي متاسفانه ديگر دولتهاي اسلامي جرات بيان اين مواضع را ندارند.

وي ضمن ارائه گزارشي از اوضاع سرزمين هاي اشغالي و شرايط سخت مردم فلسطين تاكيد كرد: با وجود همه فشارها، اعتقاد مردم فلسطين به جهاد و مقاومت راسخ تر شده و جنبش حماس نيز هرگز از راهبرد اصولي خود، يعني مقاومت، عدول نخواهد كرد.

خالد مشعل افزود: ما به چيزي كمتر از آزادي همه سرزمينهاي اشغال، بازگشت همه آوارگان فلسطيني و خروج اشغالگران راضي نخواهيم شد و همان گونه كه امام خميني (ره) فرمودند، اسرائيل، غده اي سرطاني است و ما به هيچ وجه آن را نخواهيم پذيرفت.

کد مطلب 265239

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها