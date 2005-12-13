اسامي ائتلاف هاي سياسي شركت كننده در انتخابات پارلماني عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،انتخابات پارلماني عراق اگرچه رسمي پنجشنبه اين هفته (پس فردا) در سراسر اين كشور برگزار خواهد شد، اما راي گيري از نظاميان، بيماران و زندانيان از روز گذشته آغاز شد و عراقي هاي مقيم 15 كشور خارجي نيز از امروز آراي خود را به صندوقها ريختند.اسامي ائتلاف هاي 21 گانه انتخابات عراق به اين شرح است :1- ائتلاف عراق يكپارچه (با اكثريت شيعه) به رهبري سيدعبدالعزيز حكيم ، متشكل از 16 حزب و گروه از جمله : مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، حزب الدعوه الاسلاميه( به رهبري ابراهيم الجعفري) ، حزب فضيلت اسلامي( الفضيله الاسلاميه)، گروه صدر(وابسته به مقتدي صدر)، حزب الدعوه الاسلاميه - سازمان عراق، سازمان بدر، جنبش دمكراتهاي عراق، اتحاديه اسلامي تركمان هاي عراق، جنبش وفاداري تركمانها(الوفاء)، جنبش حزب الله عراق، جنبش سيدالشهداء، جماعت العداله، حزب تجمع الوسط، تجمع عدالت و مساوات(العدل والمساوات)، جمعيت اصلاحات وسازندگي(الاصلاح و البناء)، و حزب آزادگان عراق(احرار العراق)

2- ائتلاف كردستان : از هشت گروه و حزب از جمله دو حزب مطرح كردستان به نام هاي : اتحاديه ميهني كردستان، حزب دمكرات كردستان و نيز احزاب كمونيست كردستان، زحمت كيش( يك حزب كمونيستي ديگر)، حزب سوسياليست دمكراتيك، جماعت اسلامي كردستان، حزب برادري كردستان(الاخاء)، و حزب اتحاديه دمكراتيك كلداني ها



3- ليست العراقيه الوطنيه ( عراقي ملي) : رهبري آن را اياد علاوي نخست وزير سابق برعهده دارد كه عربهاي سني ليبرال و كمونيستها در آن حضوردارند، از 15 حزب و گروه از جمله جنبش وفاق ملي، هيئت عراقي مستقل( الهيئه العراقيه المستقله) ، جمعيت عشاير(رابطه عشائر) و اشراف تركمانهاي بغداد، حزب كمونيست عراق، تجمع دمكراتهاي مستقل، حزب الوحده و تجمع دمكراتيك القاسمي، حزب آزادگان، تجمع وفاداري عراق(الوفاء)، تجمع فرات مركزي(الفرات الوسط)، شوراي شيوخ مستقل عراق( مجلس شيوخ العراق المستقل)، ليست ملي و جنبش سوسياليست عربي ( القائمه الوطنيه و الحركه الاشتراكيه العربيه)، تجمع جمهوري عراقي، و حزب عراقيون( به رهبري عدنان پاچه چي)



4- جبهه توافق عراقي (التوافق العراقيه ) : از سه گروه و حزب اقليت سني شامل : حزب اسلامي عراق ، كنگره عمومي ساكنان عراق( الموتمرالعام لاهل العراق)، شوراي گفتگوي ملي عراق( مجلس الحوار الوطني العراقي)



5- ليست كنگره ملي عراق( الموتمرالوطني ) به رهبري احمد چلبي( وي از ائتلاف عراق يكپارچه جدا شد) شامل ده حزب و گروه : حزب كنگره ملي، حزب قانوني عراق(الدستوري)، جنبش قانوني عراق( الحركه الدستوريه)، حزب تصميم تركمان ها(القرار)، تجمع عراق دمكراتيك، حزب ملي دمكراتيك اول، جبهه عمل مشترك دمكراتيك، فراكسيون دبيرخانه ايالت جنوب عراق(الامانه العامه لاقليم جنوب العراق)، ليست المستقله و طارق عبدالكريم آل شهد



6- ليست العربيه : شامل دو گروه : جنبش همبستگي ملي( التضامن الوطني) ، و جبهه يكپارچه عربي (الجبهه العربيه الموحده)



7- ائتلاف كربلايي مستقل : از دو گروه شامل ليست وفاداري به كربلا( قائمه الوفاء لكربلاء، تجمع مستقل برادري(الاخاء المستقل)

9- جبهه گفتگوي عراقي در كركوك شامل سه گروه : تجمع عربي ، شوراي عشائر، و جبهه يكپارچه ملي عراق(الجبهه الوطنيه لوحده العراق)



10- ائتلاف اسلامي : از شش گروه از جمله جنبش رفاه، آزادي، هيئتهاي الحسينيه، انجن اسلامي دانشجويان عراق تشكيل شده است.

به گزارش مهر در ادامه ليست گروههاي عراقي آمده است:



11- ائتلاف عدالت و آينده(العداله و المستقبل) كه شامل دو حزب العداله و پيشرفت دمكراتيك (التقدم الديموقراطي، و خالد حمود عبدالله السعدون



12- ليست النهرين ملي شامل شش گروه : شوراي ملي كلداني ها، تريبون دمكراتيك كلداني ها(المنبر الديموقراطي الكلداني)، حزب ملي آشوري ها، اتحاديه بين النهرين ملي، جنبش تجمع مستقل سرياني ها، و حكمت داوود حكيم



13- تجمع وفاداري به بصره(تجمع الوفاء للبصره) كه شامل جنبش وفاداري به نجف (حركه الوفاء للنجف) و رمضان البدران ابن البصره



14- جبهه يكپارچه عراق( الجبهه العراقيه الموحده) كه شامل پنج گروه است: جبهه ملي عراق، جبهه يكپارچه ملي عراق آزاد، جبهه دمكراتيك العربيه، جنبش فرزندان عراق يكپارچه( حركه ابناء العراق الموحد)، و حزب دمكراتيك مسيحي عراق



15- ملي گراها- حقوق بشر(وطنيون) شامل ساكنان بابل( شيوخ و افراد مطرح و مستقل بابل)، جمعيت هاي حقوق بشر ، و سازمانهاي جامعه مدني



16- ليست امت عراقي وابسته به مثال الالوسي كه شامل حزب امت عراق و تجمع فدرالي عراق



17- ليست ملي گراها شامل جنبش ملي عراق، و شوراي يكپارچه عراق(مجلس العراق الموحد)



18- خورشيد عراق(شمس العراق) كه شامل هفت گروه : ائتلاف ملي دمكراتيك، حزب الطليعه اسلامي، حزب پيوند و دوستي(الولاء)، جنبش الابراراسلامي، حزب جمهوريخواهان آزاد، اتحاديه عشاير عراق، و شوراي اعلي شيعه



19- جبهه رهايي ملي (الخلاص الوطني) كه شامل سه گروه است : حزب الاصلاح، عدالت دمكراتيك، و حزب سوسياليست الطليعي ناصري، و تجمع بزرگان و اشراف سومري ها



20- كادرهاي حزب الدعوه و پايگاه هاي مردمي شامل دو گروه : كادرهاي حزب الدعوه اسلامي-دبيرخانه و حزب ملت دمكراتيك عراق



21- ليست وحدت ملي شامل سه حزب : ملي دمكراتيك، اتحاديه ملي دمكراتيك، و شوراي عراق يكپارچه دمكراتيك( المجلس العراقي الديموقراطي الموحد)